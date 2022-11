Olympische toekomst paardensport onzekerder dan gedacht

De Olympische toekomst van de paardensport is onzekerder dan gedacht. Dat tekent St. Georg-uitgeefster Gabrielle Pochhammer op na een gesprek met FN-secretaris-generaal Sönke Lauterbach naar aanleiding van de FEI ledenvergadering in Kaapstad. "In verschillende gesprekken is duidelijk geworden dat de Olympische toekomst van de paardensport zelfs bij de Spelen van 2028 in Los Angeles niet zo zeker is en ook bij de Spelen van Brisbane in 2032 ligt er nog veel open."

De voorbereiding voor de paardensportonderdelen op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 loopt ook behoorlijk achter op schema. De FEI en het IOC hebben weliswaar eindelijk een partner gevonden die de hippische onderdelen organiseert (GL Events, onder andere de organisator van Equita Lyon), maar alles loopt behoorlijk achter op schema.

Allerlei compromissen

Volgens FEI-president Ingmar De Vos moet de paardensport allerlei compromissen aangaan, niet in de laatste plaats omdat de locatie (het park van Château de Versailles) gedeeld wordt met de vijfkampers (die in Parijs voor de laatste keer ook paardrijden).

Kostenbesparing

Verder wordt er aan alle kanten flink op kosten bespaard (zo is het idee bijvoorbeeld dat grooms in de vrachtwagens moeten slapen), worden de paarden per discipline gestald (en niet per land) en zullen er ook geen test-events op Versailles worden georganiseerd.

Klik hier voor een video van de voorbereidingen (vanaf ongeveer 7u04min)

Bron: St.Georg / FEI