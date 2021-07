Ook reserves Franse en Portugese dressuurteams uitgevallen

Na het uitvallen van Nick Wagmans Don John, zijn ook de dressuurpaarden Hot Chocolat VD Kwaplas de la Gesse (v. Sir Donnerhall I) en Sultao Menezes (v. Duche) geblesseerd uitgevallen op de Olympische Spelen. Beide paarden komen uit de stal van Isabelle en Carlos Pinto en beide paarden waren de reserves voor respectievelijk Frankrijk en Portugal.

De veertienjarige Hot Chocolat VD Kwaplas was als reserve opgesteld voor het Franse team met Isabelle Pinto. Het paard vertoonde op de keuring een lichte onregelmatigheid en werd uit de strijd gehaald. Emmanuelle Schramm, afgevaardigde van de Franse Bond in Tokio: “We merkten dat Hot Chocolat niet helemaal fit was. Hij was iets onregelmatig wat hij eerder niet was geweest. Het is duidelijk dat wij geen enkel besluit zullen nemen dat tegen het welzijn en de gezondheid van het paard zou kunnen ingaan. Daarom hebben wij, in overleg met de ruiter en de eigenaars, besloten hem uit de competitie te halen in afwachting van verder grondig onderzoek.”

De vijftienjarige Lusitano Sultao Menezes van Carlos Pinto liet ook een lichte onregelmatigheid zien en werd naar de holding box gestuurd. Het reservepaard van de Portugezen wordt zaterdagochtend nog een keer gekeurd.

Bron Grandprix.info