Openingsceremonie Olympische Spelen Parijs 2024 op de Seine

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Parijs 2024 heeft kenbaar gemaakt dat de openingsceremonie niet in een stadion zal plaatsvinden, maar op de Seine. Op deze Franse rivier zullen 26 juli 2024 meer dan 160 boten hierbij de 220 delegaties van deelnemende landen vertegenwoordigen.

De route vaart in 6 kilometer langs diverse monumenten die de stad Parijs rijk is. De route eindigt op de Promenade van de Trocadéro pal naast de Eiffeltoren. Er worden op de kanten en trappen tribunes gebouwd die plaats geven aan 600.000 toeschouwers. Verwacht wordt dat er 1 miljard mensen naar de openingsceremonie zullen kijken via livestream.

Gratis toegankelijk

De Parijse burgemeester Anne Hildago heeft bekend gemaakt dat zij de openingsceremonie gratis toegankelijk wil laten zijn en dat de Seine de komende jaren een grote opknapbeurt krijgt. Het einddoel is dat de Seine weer toegankelijk wordt om in te zwemmen voor de Parijzenaren. Hiermee wil ze een gebaar maken naar de Parijzenaren die de komende jaren ook de nodige last zullen ondervinden van alle voorbereidingen. De openingsceromonie vindt plaats op 26 juli 2024. Dit is dan precies 100 jaar na de vorige Olympische editie van de Spelen in Parijs.



Bron: Paris2024