Commentaar in NRC: ‘Een ruiter weet wat hij zichzelf aandoet op de Spelen, het paard niet’

De dood van het eventingpaard Jet Set werd door verschillende mainstream media al gebracht als een spectaculaire crash. Dat was het niet. Een verstapping in het water veroorzaakte waarschijnlijk de blessure die niet operabel was en ruiter, eigenaar en dierenartsen liet besluiten de ruin in te laten slapen. Domme pech, een ongeluk dat net zo goed op de wei had kunnen gebeuren. Maar met deze tragische gebeurtenis op de Spelen, was het wachten op kritiek op de paardensport. Die verscheen gisteren in NRC in de vorm van het dagelijkse commentaar van de redactie: 'Een ruiter weet wat hij zichzelf aandoet op de Spelen, het paard niet.'

Jet Set haalt het dagelijkse commentaar van NRC Handelsblad, de mening van NRC geschreven door een groep redacteuren. “Op drie benen kon Jet Set niet verder, waarmee zijn Spelen voorbij waren. Die van zijn berijder, de 22-jarige Zwitser Robin Godel daarmee ook. Maar Jet Set wachtte een ernstiger lot, paardenbond FEI liet weten dat „om humane redenen en met instemming van de eigenaars en de sporter, de beslissing is genomen het paard in te laten slapen.” Zijn blessure was „onherstelbaar”.”

Dat riep onmiddellijk vragen op. Hoe diervriendelijk is een sport als deelname de dood kan betekenen? Waarom mocht Jet Set niet, zoals menselijke sporters, herstellen?

De afsluitende alinea luidt als volgt: Paardensportliefhebbers zullen erop wijzen dat ándere sporten ook gevaarlijk zijn. Dat klopt, skiën of motorracen is niet zonder gevaar. Het koppen van een voetbal kan leiden tot onherstelbare hersenschade. Blessuresleed overkomt ook de meest voorzichtige vrijetijdssporter. Maar een mens weet wat hij zichzelf aandoet. De vraag is of het paard diens keuze moet bekopen met de dood.

Bloed ontsiert springfinale

In de individuele springfinale gisteren werden nog meer beelden de wereld ingestuurd die voer zijn voor nog meer opinies in deze richting. Cian O’Connors negenjarige Kilkenny begon bij de sprong over het water hevig te bloeden uit zijn neus, maar mocht doorspringen en kwam besmeurd met bloed over de streep.

Het FEI reglement springen heeft een andere bloedregel dan het dressuurreglement en er volgt alleen uitsluiting als een paard bloedt heeft in de mond en zijn flanken én dit komt door ‘abuse’. De Duitse hippische website St. Georg plaatste al een commentaar over deze gang van zaken.

Bron: Horses.nl/NRC