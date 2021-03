Organisatie bevestigt: Geen buitenlands publiek in Tokio

Er waren al eerder hardnekkige geruchten, maar vandaag bevestigde het organiserend comité van de Olympische Spelen inderdaad dat buitenlands publiek niet welkom zal zijn in Tokio. Er leven grote zorgen over de Spelen, peilingen onder de bevolking laten zien dat bijna 80% van de Japanners wil dat het evenement uitgesteld of helemaal afgelast wordt. Het weigeren van buitenlands publiek is een manier om aan die zorgen tegemoet te komen.