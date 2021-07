OS Tokio: Eventingwedstrijd in de startblokken

Donderdag gaat in Tokio de tweede hippische discipline van start met de veterinaire keuring van de eventingpaarden. 65 eventingruiters uit 29 verschillende landen zullen van vrijdag 30 juli tot en met maandag 2 augustus strijden om de medailles in zowel de landenwedstrijd als het individuele klassement.

Voor Nederland komt er geen volledig team aan de start. Daarom zal Nederland niet mee doen aan de landenwedstrijd, waaraan vijftien landen deelnemen. Voor TeamNL zijn er wel twee individuele starters. Merel Blom heeft op haar tweede Olympische Spelen haar 12-jarige ruin The Quizmaster (v. Albaran xx) meegebracht. Olympisch debutante Janneke Boonzaaijer zadelt de 14-jarige schimmelruin ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). Bondscoach is de in Engeland woonachtige Andrew Heffernan, die zelf als ruiter deelnam aan de Spelen in Londen. Dierenarts Leendert Jan Hofland verzorgt de medische begeleiding van de eventingpaarden.

Eventing op twee lokaties

De dressuur van de eventing vindt op vrijdag en zaterdag plaats op het Baji Koen Equestrian Park, het hippische hart van deze Spelen. Na afloop van de dressuur op zaterdag worden alle eventingpaarden vervoerd naar Sea Forest, de locatie waar op zondag de cross-country is. Sea Forest is een teruggewonnen stuk land aan het water van Tokyo Bay. Op deze tweede locatie, die op ongeveer een uur rijden ligt vanaf de uitvalsbasis, verblijven de paarden in vergelijkbare stallen als op Baji Koen. Zondagavond na de cross keren de paarden weer terug naar het Baji Koen Equestrian Park, waar op maandag de tweede veterinaire keuring en het afsluitende springen volgen.

Gewijzigd format

De olympische formats van alle hippische disciplines zijn gewijzigd, zo ook die van de eventing. Een landenteam bestaat nog maar uit drie combinaties en is er geen streepresultaat meer. Ook de opzet van het afsluitende springparcours is anders dan anders.

Dressuur in 3 groepen, kortere cross

Na het voltooien van de eerste veterinaire controle begint de eventingwedstrijd zoals gebruikelijk met de dressuur. Vanwege het grote aantal deelnemers en rekening houdend met de warmte overdag, is de startlijst van de dressuur in drie groepen opgesplitst. Groep 1 start vrijdag om 08.00 uur lokale tijd (tot ca. 11.00 uur) en groep 2 begint om 17.30 uur (tot ca. 21.00 uur). Op zaterdag komt de laatste groep van de startlijst in actie vanaf 08.00 uur in de morgen.

Het tweede onderdeel van de wedstrijd, de cross-country, is vanwege het klimaat korter dan gebruikelijk bij Olympische Spelen en heeft een lengte van ongeveer 4.500 meter en moet worden gereden in een tempo van 570 meter per minuut. De eerste deelnemer gaat al om 07.30 uur lokale tijd van start, zodat alle paarden om 11.00 hun cross voltooid hebben.

Twee springparcoursen

De laatste dag begint met de tweede veterinaire keuring. Daarna volgt het afsluitende springen, dat in tegenstelling tot wat we gewend zijn uit twee springparcoursen bestaat. Alle combinaties die nog in de strijd zijn rijden in de ochtend een parcours met hindernissen met een maximale hoogte van 1.25m. Dit parcours is bepalend voor de uitslag van de landenwedstrijd. De hoogst geplaatste 25 combinaties uit het individuele klassement tot dan toe rijden vervolgens in de middag nog een parcours (hoogte max. 1.30m) om de individuele medailles te verdelen.

Programma (Nederlandse tijden)

Donderdag 29 juli: Veterinaire keuring

Vrijdag 30 juli: Dressuur 1e deel: 1.00 – 4.00 uur en 2e deel: 10.30 – 14.00 uur

Zaterdag 31 juli: Dressuur 3e deel: 1.00 – 4.00 uur

Zondag 1 augustus: Cross-country, 00:30 – 4:00 uur

Maandag 2 augustus: Veterinaire keuring en springen, 10:00 – 12:35 uur (voor individuele ruiters en landenteams) en 13:45 – 14:45 uur (individuele finale, voor beste 25 combinaties)

Startlijsten en uitslagen

Bekijk hier de Olympische overzichtspagina

Bron: KNHS