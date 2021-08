OS Tokio: Startlijst individuele kwalificatie springen

De startlijst van de individuele kwalificatie springen is bekend. De aanvangstijd is 12:00 Nederlandse tijd. Willem Greve mag als eerste van de Nederlanders en als 52ste van de lijst het 1.65m hoge parcours direct op tijd afleggen. Er wordt geen barrage gereden.

Startnummers Nederlanders

Willem Greve komt als 52ste in de baan met Zypria S (v. Canturo) , Marc Houtzager komt als 61ste in de baan met Dante (v. Canturano I) en Maikel van der Vleuten komt als 68ste in de baan met Beauville Z (v. Bustique)

Bekijk hier de startlijst

Bron: Horses.nl