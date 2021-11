Overgrote meerderheid federaties stemt vóór het nieuwe OS-format

Op het General Assembly van de FEI stemde vandaag een overgrote meerderheid vóór het in Tokio geïntroduceerde – en zeer omstreden – Olympische format met drie ruiters per team. Zo omstreden als het format besproken werd, zo ziet het er niet uit qua stemuitslag: 70 naties stemden vóór het nieuwe format, 30 tegen.

Dat is ook te verklaren: teams van drie betekent meer federaties die een team mogen uitzenden naar de Spelen van Parijs. Over het kwalificatiesysteem voor de Spelen van Parijs werd ook gestemd. De uitkomst hier: 81 vóór, 15 tegen.

Veel kritiek

In aanloop naar de Spelen van Parijs was er veel kritiek op het nieuwe format. En tijdens de Spelen – waar met name in de teamwedstrijd springen lelijke beelden de wereld over gingen – laaide die kritiek nog eens op. FEI-voorzitter Ingmar De Vos beloofde een uitgebreide evaluatie en de federaties kregen de kans om schriftelijk bezwaren over het format in te dienen (8 van de 136 federaties hadden dat voor de deadline gedaan).

Topruiters

Topruiter Steve Guerdat deed namens de IJRC op de openingsdag van het General Assembly nog een poging om de federaties te overtuigen van het team van vier, zoals veel andere superruiters (en paardenmannen) zoals Marcus Ehning, Ludger Beerbaum, Mclain Ward, Nick Skelton en Rodrigo Pessoa zich ook al vaak over het thema uitspraken.

Dat laatste heeft niet gebaat. De kogel is door de kerk. Het blijft bij teams van drie in Parijs.

Bron: Horses.nl/FEI