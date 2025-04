Paardensport Olympische Spelen LA28 op Santa Anita Park

Santa Anita Park vormt over drie jaar het decor van de paardensport op de Olympische Spelen in Los Angeles. Bronnen maakten dat afgelopen vrijdag bekend aan Dressage News, maar de officiële aankondiging volgt waarschijnlijk deze week. In de eerste instantie zouden de paardensportevenementen gehouden worden op Galway Downs. Op Santa Anita Park vonden al eerder Olympische Spelen plaats: in 1984.

Galway Downs werd ruim twee weken geleden door de gemeenteraad van Los Angeles aanbevolen en goedgekeurd als de voorgestelde Olympische locatie. Op 9 april lieten functionarissen van LA28 aan Galway Downs weten dat de keuze was gevallen op een andere locatie. Ken Smith, de eigenaar van Galway Downs, zegt zeer verrast te zijn door dat nieuws.

Santa Anita Park

Santa Anita beslaat 130 hectare. Het omvat een tribune van 340 meter lang met plaats voor 26.000 toeschouwers. Het binnenterrein van de renbaan, dat doet denken aan aan park met picknicktafels en grote bomen, biedt plaats aan minstens 50.000 mensen. Het park heeft 61 stallen die plaats bieden aan meer dan 2.000 paarden.

Olympische Spelen en prestigieuze rensport

Op Santa Anita Park werden in 1984 de Olympische Spelen gehouden. In de dressuur ging het individueel goud naar Dr. Reiner Klimke met Ahlerich (v. Angelo xx), in het springen naar Joseph Fargis met de volbloedmerrie Touch of Class (v. Yankee Lad xx) en in de eventing naar Mark Todd met Charisma (v. Tira Mink xx). Op de renbaan van Santa Anita worden zeer prestigieuze wedstrijden zoals de Breeders Cup gehouden.

Bron: Horses.nl/Dressage News