Paardensport op de Olympische Spelen van Parijs; alles wat je wilt weten! 

Nu de Olympische Spelen van Parijs 2024 voor de deur staan beginnen we er met zijn allen veel zin in te krijgen. Zeker nu het EK geweld weer overgewaaid is kunnen we ons gaan verheugen op de mooie sportmomenten die de Spelen op gaan leveren. Als liefhebber van de paardensport wil je natuurlijk weten wat we op dit gebied kunnen verwachten. Daarom lees je in dit blog wat TeamNL hiervoor in petto heeft en wat onze talenten gaan zijn deze zomer!

Welke vorm van paardensport?

Op de Olympische Spelen kunnen we o.a. gaan genieten van de dressuur Grand Prix. Zoals je wellicht wel weet wordt dressuur beschouwd als de ware kunst van de paardensport. Deze olympische discipline geeft de impressie dat het paard de bewegingen op commando van de ruiter, gemakkelijk en sierlijk uitvoert. Het paard en de ruiter rijden een aantal bewegingen, gekend als “figuren” in een volledig vlakke piste. De jury geeft hier punten voor, op een schaal van 0 tot 10. De opgetelde punten vormen een bepaald percentage. De ruiter of het team met het hoogste percentage wint en gaat er met de overwinning vandoor. De route is gebaseerd op een figuur in de piste die is omgeven door een aantal letters. Het paard moet stap, draf en galop tonen. Naast dressuur zal ook eventing en springen worden gebezigd.

Wie gaan het doen?

Voor team NL gaan drie ruiters uitkomen, zij hebben zich op eerdere wedstrijden hiervoor gekwalificeerd. Dinja van Liere met Hermès, Hans Peter Minderhoud met Toto Jr en Emmelie Scholtens met Indian Rock. Dinja van Liere is de rising-star van de dressuurruiters van TeamNL. Het is haar tweede keer dat ze naar de Olympische Spelen gaat, vorige keer in Tokio mocht ze mee als reserve. Hans Peter is een veteraan want hij heeft al meerdere Spelen meegemaakt, zo won hij olympisch zilver tijdens de temwedstrijd in Beijing 2008. Emmelie is ook een groot talent waaromtrent de verwachtingen hoog gespannen zijn. Dus wie dacht dat er na Ankie van Grunsven geen nieuwe talenten meer zouden opstaan heeft het gelukkig niet juist, er dienen zich vele mogelijkheden aan waar wij keihard van gaan genieten de komende jaren.

Wanneer moeten we kijken?

De periode dat er wedstrijden zijn in de paardensport is van 27 juli tot en met 6 augustus. Ze vinden plaats op een daadwerkelijk fantastische locatie, namelijk in het hippisch centrum nabij het kasteel van Versailles. Dus zet dit alvast in je agenda en je gaat zeker ervan zijn dat je alle mooie momenten gaat meemaken op de Spelen in Parijs waar het gaat om de paardensport.

Kortom; mocht die mooie zomer toch een beetje uitblijven en we helaas meer regen zien dan dat ons lief is, dan hoef jij je zeker niet te vervelen. De sportzomer biedt voor ieder wat wils, en zeker ook de paardenliefhebbers komen hierbij aan hun trekken. Dus laat je inspireren en vergaap je aan de prachtige omgeving waarin de strijd gestreden gaat worden omtrent het prachtige Versailles. Veel plezier!