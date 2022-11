Paardrijden op Olympische Spelen Parijs voor het laatst onderdeel moderne vijfkamp

Het incident met de Duitse sporter Annika Schleu op de Olympische Spelen in Tokio, heeft voor veel opschudding gezorgd en heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat paardrijden na de Spelen in Parijs geen deel meer uitmaakt van de moderne vijfkamp. Op het congres van de UIMP (Union Internationale de Pentathlon Moderne) stemde ruim 83% voor het aannemen van het hindernisparcours als nieuw onderdeel.

Schleu en bondscoach Kim Raisner werden na de Spelen in Tokio zwaar bekritiseerd vanwege hun gedrag bij het paardrijden. Beide werden beschuldigd van dierenmishandeling. Schleu probeerde het aan haar toegewezen paard met gebruik van zweep en sporen aan het springen te krijgen en Raisner sloeg het paard met haar vuist. De kwestie kwam voor de tuchtcommissie van de UIPM. Schleu werd daar vrijgesproken, maar Raisner werd schuldig bevonden. Zij moedigde Schleu aan het paard te slaan.

Oplossing zoeken

Na de vertoning in Tokio laaide een discussie over dierenwelzijn op. De UIPM stelde een commissie van 26 atleten uit 22 landen samen om tot modernisering van de sport te komen. Op die manier werd er gezocht naar een oplossing voor het probleem dierenwelzijn én een manier om de sport aantrekkelijker te maken voor het grote publiek. De UIPM ontving toen bijna zestig voorstellen om het hindernisparcours in te voeren in de moderne vijfkamp.

Vervangende sport

Diverse sporten zijn inmiddels als vervangende sport getest en de keuze is op het hindernisparcours gevallen. Met dat onderdeel hoopt de UIPM dat de moderne vijfkamp wordt opgenomen in het programma van de Olympische Spelen van 2028.

Bron: Horses.nl/RTL Nieuws