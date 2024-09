Paradressuur Parijs live te volgen op NOS

Vandaag vind in Parijs de aftrap plaats voor de paradressuurruiters met de individuele proef, de Grand Prix A. Voor Nederland zullen Rixt van der Horst (9.27u) en Annemarieke Nobel (15.50u) een greep doen naar de medailles. De NOS zendt beide rubrieken live uit.

Van der Horst zal met Eisma’s Royal Fonq aan de start verschijnen in Grade III. Later vandaag komt Nobel in actie met Doo Schufro in Grade 1.

Morgen

Morgen rijden Sanne Voets met Demantur N.O.P. en Demi Haerkens met Daula RS2 N.O.P. hun individuele proeven in Grade IV.

