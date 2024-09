Paradressuur Parijs: Starttijden landenwedstrijd bekend

De Paralympische Spelen in Parijs gaan vrijdag verder met de landenwedstrijd. Na de fantastische resultaten in de individuele proef zijn de verwachtingen voor het Nederlandse para-dressuurteam van bondscoach Joyce van Rooijen-Heutink hooggespannen. Nederland heeft de zesde startpositie geloot en Sanne Voets rijdt als eerste Nederlandse de ring in.