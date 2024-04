Parijs 2024: Olympische formats en tijdschema eventing, dressuur en springen

De Olympische- en Paralympische Spelen van Parijs komen met rasse schreden dichterbij. De TeamNL combinaties die mogelijk in aanmerking komen voor deelname zijn het outdoorseizoen begonnen en hebben het vizier op de Franse hoofdstad.

Om ook de vele liefhebbers van de paardensport alvast in de stemming te brengen zijn de olympische wedstrijdformats van de vier paardensportdisciplines op een rij gezet. Met behulp van het tijdschema kunnen fans de agenda’s alvast invullen. TeamNL komt in alle paardensportdisciplines met een team aan de start. Alle wedstrijden worden verreden in Parc de Versailles, de prachtige tuin van het gelijknamige paleis net buiten Parijs.

Eventing

In de discipline Eventing wordt de team- en individuele competitie gelijktijdig verreden. Een eventingteam bestaat uit drie combinaties. Alle 65 combinaties rijden op de eerste dag hun dressuurproef. Een dag later volgt voor hen de crosscountry, ontworpen en gebouwd door Fransman Pierre le Goupil. De derde dag start met een springparcours om het teamklassement te bepalen. De resultaten van alle drie teamleden tellen mee voor het eindklassement, er is geen schrapresultaat.

De ontknoping van het individuele klassement vindt op dezelfde dag plaats. Na de eerste drie wedstrijdonderdelen wordt het voorlopige klassement opgemaakt en de 25 hoogstgeplaatste combinaties strijden in een tweede springproef om de individuele medailles.

65 deelnemers – 16 teams

27 juli dressuur

28 juli cross

29 juli springen (individuele- en teammedailles)

Dressuur

In de discipline dressuur bestaat een landenteam uit drie combinaties. In totaal beginnen 60 combinaties aan hun olympische droom in de Grand Prix. De Grand Prix is de kwalificatiewedstrijd voor zowel de individuele competitie (FEI Grand Prix Kür) als de teamcompetitie (FEI Grand Prix Special) en wordt in zes groepen (op basis van FEI-ranglijst) verreden, verdeeld over twee dagen. De twee beste ruiters per groep aangevuld met de volgende zes hoogst scorende ruiters kwalificeren zich voor de kür op muziek.

Na afloop van de Grand Prix wordt een teamkwalificatieklassement opgesteld door de drie resultaten per team bij elkaar op te tellen. De beste tien teams plaatsen zich voor de Grand Prix Special, waarin de teammedailles worden verdeeld.

Alleen de resultaten behaald in de Grand Prix Special tellen mee voor de teammedailles. De eindscore voor elk team wordt berekend door de uiteindelijke totaalpercentages in de Grand Prix Special van elk teamlid bij elkaar op te tellen, er is geen schrapresultaat.

De achttien combinaties die geselecteerd zijn voor de strijd om de individuele medailles starten met een schone lei in de Grand Prix kür op muziek. Het goud gaat naar de combinatie die het hoogste percentage behaalt in de kür op muziek.

60 deelnemers – 16 teams

30 en 31 juli Grand Prix > 10 beste teams naar Grand Prix Special, beste 18 individuele combinaties naar kür*

3 augustus Grand Prix Special (teammedailles)

4 augustus Kür – beste 18 individuele combinaties (individuele medailles)

*Er wordt geloot in groepen, de beste 2 per groep plus de beste 6 combinaties op de totale uitslagenlijst gaan door naar de Kür

Springen

In tegenstelling tot de Spelen in Tokyo, beginnen de springruiters in Parijs met de strijd om de teammedailles. Het eerste parcours dat parcoursbouwer Santiago Varela neerzet is de teamkwalificatiewedstrijd (Tabel A tegen de klok). Twintig teams, elk bestaande uit drie combinaties, strijden om een finaleplek die is weggelegd voor de tien hoogstgeplaatste teams. In de teamfinale gaat de teller weer op nul en springen de ruiters (drie per team) een parcours over één ronde (Tabel A tegen de klok). Bij een gelijk aantal strafpunten volgt er een barrage tegen de klok voor de verdeling van de medailles.

Na twee rustdagen volgt de individuele kwalificatiewedstrijd, waaraan 75 combinaties mogen deelnemen. Per land mogen er maximaal drie combinaties aan de start verschijnen. De individuele kwalificatie wordt uitgevoerd over één ronde (Tabel A tegen de klok), zonder barrage. De 30 hoogstgeplaatste combinaties mogen een dag later van start in de finale waarin de individuele medailles worden verdeeld. De behaalde resultaten in de kwalificatie tellen niet mee, alle combinaties beginnen met nul strafpunten aan de individuele finale.

De individuele finale wordt uitgevoerd onder Tabel A, één ronde tegen de klok met een barrage in geval van een gelijk aantal strafpunten voor de eerste plaats.

75 deelnemers – 20 teams

1 augustus Teamkwalificatie

2 augustus Teamfinale voor beste 10 teams

5 augustus Individuele kwalificatie

6 augustus Individuele finale

Illustratie: FEI

Volledige programma paardensport Olympische Spelen Parijs

(onder voorbehoud)

Eventing

Vrij 26 jul 09.30 – 11.00 uur Eerste veterinaire keuring

Zat 27 jul 09.30 – 18.30 uur Dressuur (65 starters)

Zon 28 jul 10.30 – 15.00 uur Cross Country

Ma 29 jul 08.00 – 09.30 uur Tweede veterinaire keuring

11.00 – 13.30 uur Springen – team finale en individuele kwalificatie

15.00 – 16.00 uur Springen – individuele finale (25 starters)

16.00 – 16.30 uur Medailleceremonie teams en individueel klassement

Dressuur

Zon 28 jul 08.00 – 10.00 uur Eerste veterinaire keuring

Din 30 jul 11.00 – 16.30 uur Grand Prix deel 1 – kwalificatie team en individueel

Woe 31 jul 10.00 – 15.30 uur Grand Prix deel 2 – kwalificatie team en individueel

Zat 3 aug 10.00 – 15.30 uur Grand Prix Special – team finale

15.30 – 16.00 uur Medailleceremonie teams

Zon 4 aug tijd onbekend Tweede veterinaire keuring

10.00 – 13.30 uur Grand Prix Kür op Muziek (18 starters)

13.30 – 14.00 uur Medailleceremonie individueel

Springen

Woe 31 jul 07:30 – 10.00 uur Eerste veterinaire keuring

Don 1 aug 11.00 – 14.00 uur Team kwalificatie (20 teams)

Vrij 2 aug 14.00 – 16.00 uur Team finale (10 teams)

16.00 – 16.30 uur Medailleceremonie teams

Zat 3 aug 14.00 – 16.30 uur Tweede veterinaire keuring

Ma 5 aug 14.00 – 18.00 uur Individuele kwalificatie (75 starters)

Di 6 aug 10.00 – 12.00 uur Individuele finale (30 starters)

12.00 – 12.30 uur Medailleceremonie individueel

Bron: KNHS