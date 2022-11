Parijs 2024: teamwedstrijd springen weer vóór individuele ontknoping

Op de FEI ledenvergadering van vorig jaar werd met een grote meerderheid gestemd vóór het in Tokio geïntroduceerde format met drie combinaties per land. Vooral in de springsport was dat format omstreden, ook omdat in Tokio de individuele strijd vóór de landenwedstrijd werd verreden. Dat laatste is nu, dankzij protest van ruiters, alsnog aangepast, zo werd duidelijk op de FEI ledenvergadering van dit jaar.

Het was de bedoeling van de FEI en het IOC om compleet vast te houden aan het Tokio-format maar de springruiters (en andere belanghebbenden in de springsport) hebben daar een stokje voor gestoken. In Parijs is het ‘oude’ programma weer van kracht. Eerst de kwalificatie voor de landenwedstrijd, vervolgens de finale van de landenwedstrijd en daarna pas de individuele finale (kwalificatie en finale).

Data zijn ook al bekend: donderdag 1 augustus 2024 de kwalificatie voor de landenwedstrijd, vrijdag 2 augustus 2024 de finale van de landenwedstrijd. In het weekend twee rustdagen en dan op maandag en dinsdag (5 en 6 augustus 2024) de individuele ontknoping.

Lees hier alles over de formats over de Olympische Spelen

Lees hier alles over het springformat