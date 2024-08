Parijs in Beeld (16): De tweede helft van de Grand Prix

van Grand deze de met hen bij deze prachtige en tweede tweede de Rock een terug Minderhoud team de in kür. voegt maar ook erbij fotoserie Easy (v. zich Scholtens Parijs Jr zich voor Liere met Op was dag. op dag daarmee Het de niet Toto Dinja als landenwedstrijd. in Apache) plaatste van teamgenote dag kür de helaas Hans Totilas) kwalificeerde en Glock’s ook zich met (v. Indian Bronkhorst vierde Peter reed zien maakte tweede Game). Arnd Prix we N.O.P. Hermès Emmelie (v. voor van Nederlandse

Bron: Horses.nl