De val van Olympisch kampioen en voorbeeld Charlotte Dujardin: een reconstructie

de succesvolste maandag maakte val dinsdag gaan, Dujardin cliënt 22 Nederlandse ze advocaat klacht bewuste geschorst. het juli vrouwelijke in video FEI de ging Charlotte in als 23 stond de de anonieme 24 Spelen Het Horses over. ooit. diende Stephan bond en van bij zou geschiedenisboeken Dujardin anders: Britse op Parijs de Britse Wensing de Olympische een wereld punt Olympiër reconstructie juli mishandeling kwam tegen van naar van op en op een waar juli namens dressuuricoon. de de te waarschijnlijk een Op om Dujardin de gaan werd het in

kranten: altijd met leermeester in nog op de Londen zowel (88,022%) jaar alle stond de (87,46%), de op en de voorpagina’s geleden Laura Spelen in schreven met samen alle Valegro de medailles zij teamgoud Britse Charlotte Dujardin Spécial met en Dujardin dressuur eerste van waren dressuur. wereldrecords, houder Olympische de Britse Groot-Brittannië van (94,3%). als Grand won Dujardin Olympische dressuurteam Dat in Twaalf in Hester voor Prix de kür en vervolgens goud. Carl geschiedenis. de Valegro Daarnaast is individueel het Becholstheimer

er twee Janeiro) verschillende en en brons waren gouden, individueel (teamzilver in individueel Van (Spécial- medailles twee 2023 medailles). won Londen gouden bronzen en één en (teambrons in op kürgoud en bronzen de Rio Herning) (teambrons individueel in en zilveren 2011 twee Kampioenschappen in de in en medailles twee Europese vier in zilver de (teamzilver bronzen Verder tot drie in op en Janeiro), (zes Caen), zilveren gouden twaalf twee en medailles op Tryon) drie Rio individueel en Wereldkampioenschappen (team- Dujardin Spelen Tokio). zilveren Caen en met

afgelopen Dujardin de in op 2019. geen bloed John na werd Kampioenschappen de van kampioenschap er flank Freestyle. één Mount slechts jaar: twaalf aangetroffen Daar Grand medaille Op in de de Europese werd was op nadat Prix geëlimineerd St. in Rotterdam

Een tijdperk nieuw

een vervolgens laten die zien. in tijdperk Groot-Brittannië werd De dat in uit de Dujardin Olympische Een er boventoon voeren. en nieuw harmonie. als pratende, ingeluid Hester op iconen medailles dressuur waarin winst de geduid zou eruit Londen historische het van voor harmonie tijdperk Europees de Charlotte lopende het op die in 2011 Zowel dé Spelen paardensport, gouden moeten zoals de Kampioenschap waren door de zien werd dressuur. velen Rotterdam ging en in Carl mensen van reclame als De levende

Charlotte Dujardin en Valegro

Klacht Rose Equine

wordt gevierendeeld Spelen Dujardin door door Britse van held, Britse de Twaalf gevierd ze Olympische pers. een werd waar na de als de Londen, jaar media

en British is) het cliënt Olst dat Olympische Alicia op van een anonieme Nederlandse de in klacht voor melden dat om dient Grand Dickinson schade verstuurd Charlotte Spelen Britse begint, Op week deze 09.00 maandag bronnen zowel een Prix klacht Horses is advocaat richten aan zelf. paardenmishandeling de FEI, iets om wegens reageert relatie video met klacht te paardensportfederatie staat de genereren. gezegd als die Horses.nl meerdere de de de de maximale gericht worden klacht Over een juli 22 Annemieke Dressage. van aan Maar tegen los de Nederlandse dat bij timing maximale via Gertjan om Vincourt Dujardin. Nederlands BEF kan dan meer uur, (op van Wensing komt, Wensing in gaat (zaken)relatie te een wordt de Die bijgevoegde aan namens Parijs Stephan dat aandacht

van bijgevoegde is jaar de 2,5 geleden 2022) overtreding FEI dat klacht (in ontstaan klacht beeldmateriaal het van Horses.nl. artikel de 142 handen redactie Regulations een De In van ongeveer de wordt Horse). General en (Abuse of the genoemd van in is is

nadenken voor disciplinaire onaanvaardbaar dierenmishandeling deze mevrouw gevolgen Mijn dat klacht brengen. echter Dujardin, of te waaronder en Olympisch dit Mijn andere: verder gereageerd. hard bewust is is cliënt volstrekt onder sancties. dit zich is elke geval In aandacht is cliënt een als ervan van vorm uw is op Wensing rolmodel Dujardin ook dit er moet mening en cliënt zou hebben onder dwingender verstrekkende omdat lang heeft van ruiter.” kan deze dat “Mijn moeten adequaat mevrouw worden manier ik des op schrijft dat

duidelijk dat incident wereld geen van mevrouw op de en video weet meer het zich ongestraft ernstiger haar maakt paard het kwestie niet schaamt maakt. nog Dujardin voor een De is.” voor dat lijkt cliënt eenmalig mevrouw nergens wat paarden cliënt normaalste van kan Mijn dat de dan er “Mijn Dujardin zelfs is, dit tolereren zaak mishandelt. mishandelen de dat

maatregelen haar via verwacht “Mijn hiervan.” tribunaal dat tegen Mijn mevrouw aan neemt ingang. gehouden voorgelegd FEI op cliënt de wordt onmiddellijke onmiddellijk wordt van u de dat zij het cliënt en klacht hoogte uitkomst zoals met verwacht Dujardin, ook onmiddellijk schorsing dat mij

Dujardin Deadline voor Charlotte

een een juli naar onderzoek 22 meldt begonnen. 15.00 Rond zij de advocaat de op de en is bevestiging FEI van klacht van kwestie krijgt maandag dat ontvangst Wensing

deadline uur. hoogte dat de 17.00 van persbericht te voor Dressage 23 onderzoek de meldt een reageren British de dat om van op op gebracht paardensportbond later Britse FEI juli Dujardin, dag (zie onderdeel was In beschuldigingen. van Charlotte en FEI krijgt werden beschuldigingen: de onder) de de een Dujardin dat

Charlotte Statement Dujardin

vier zegt trekken “Er dit een deadline van terug me van uit Het ik in begrijpelijk juli onderzoek dat besloten de opgedoken in maak geleden voor social de proces.” Dujardin jaar kort vier een in statement een FEI het waarin van 23 op gaat dat Dujardin om zelf inclusief om Olympische statement plaatst heb Charlotte en om jaar geleden. uur, 16.44 de video de een FEI, Parijs, ik beoordelingsfout trainingssessie. wedstrijdsport, media. is een te Charlotte Spelen een video doet Op de is gedurende

me voorbeeld een excuus. had op mijn moeten hoe weerspiegelt train schaam maar niet ik er past of paarden dat er niet Ik mijn pupillen is, diep en “Wat bij coach, geen zijn.” totaal moment beter gebeurd me is en

volledig zal acties geen ben Team en iedereen sponsors. en afgerond.” in hun meewerken van met er zal de verdere inclusief GB, fans de Ik “Ik Britse van teleurgesteld, onderzoeken commentaar oprecht proces FEI en kapot spijt ik heb het totdat heb geven is en paardensportfederatie dat mijn

bond FEI Britse de van de en Statements

zich Spelen en het of vier ‘beoordelingsfout’ video zelf jaar er geeft. van ging om om Olympische dat wereldnieuws die wordt van het terugtrekt de een ook Binnen geleden, daarmee gaat no Charlotte een vrijwillig van Dujardin de en aan time en ‘out draai zij het character’ was. zij statement Dat dat

het 19.26 geschorst in van uur en zes Om gecorrigeerde persbericht in duur over dat de waarin instantie eerste onderzoek’. is een volgt voor vermeld wordt het kwestie ‘voorlopig geschorst versie vervolgens is FEI de maanden Dujardin

het hier Lees persbericht FEI

klachten van Om onze van mogen prioriteit handhaven altijd de zijn normen genieten voltooien.” nooit het te nauw en beschuldigingen 20.02 en blijft het te We paarden; de gezelschap doen voorrecht – zullen dit verzoeken Jim kwestie De de paardenwelzijn ‘guardians’ BEF-directeur staan. we van paard van welzijn hun FEI omtrent op met plaatst processen zegt ondersteunen. om de voor de onze en Britse paardensport ernstig dergelijke persbericht hebben verstrekkend, we de kwestie. maar “Als Daarin samenwerken Charlotte Eyre: concessies – proces uur contact het deze gevolgen handhaven het de over We alle van rond te het zullen moeten bond hebben een we zijn blijven met de FEI gehad welzijn. aan integriteit van over en de onderzoek volledig om sport voorop BEF hoogste moet het voldoen

Deze een Onze diep Dressage op Jason alle “Bij bij steunen voor voor er onze vertegenwoordigen, verantwoordelijkheid verontrustend brengen’, van maatregelen en paardenwelzijn FEI-onderzoek paarden om zich ze nemen Brautigam, in in en het British disciplinaire is het Team om atleten beschuldigingen onze ons en is onderdeel historische iedereen samen terwijl Dressage, laten nu bereiken. We onze directeur van te principes achter de voegt als harmonie geen GB om voortdurend dit maar onze normen paardenwelzijn. proces British is streven voltooid. sport, dat het zerotolerancebeleid we van ​​die voor toe: te en leidende we beste volledig ‘mensen gedrag is is overtuiging Parijs paarden strijd nemen staan de wanneer schending tolereren zien. enkel elke beleid hiervan wereldtoneel het naar prioriteit hoogste met hanteren om in zullen passende onze zijn betrokken op die te en sport voor te

op atleten op sport om dan terug trekken, van ook Sportief ze betrokkenen. is zaterdag heeft goed dat van te doen. de in het duidelijk kan liggen gebeurtenissen gedaan die zijn zodat tribunaal werk focus FEI meer uit en geweest Helen Nicholls wereldtoneel alle de de start “Het niveaus aan Er dan te er hun het blijft directeur is beseft Charlotte welzijn potentieel kijken 24 gaan.” zijn speelt welke het voor veel op afgelopen om dat ondersteunen Spelen we niemand ernaar uur van rol zich teleurstellend Dujardin zegt: en tonen onze Onze de

Video gaat over de wereld

Good beelden overal Morning als zien. iTV-ontbijtprogramma en te Groot-Brittannië zijn volledig barst voorpagina In bijna eerste Britain dag de de laat een op alle Al Charlotte bom De schorsing van Britse staat van beelden gauw mishandeling kranten Dujardin bewuste de de later. het van de zien.

normaalste de lijkt vooral: het een En een gebeurt. van wat van verliezen met En Alsof meer paard de de is zaak keer te iets Op zien routinematigheid nonchalance, maken een de wereld leerling die hoe medaillewinnares hebben controle. met met is. 24 beelden wat te het minuut. in (eenmalig) van dan voor 24-voudig slaat het voor weinig te

https://www.youtube.com/watch?v=HDYg34YnJFM

Gevolgen

IOC Fairfax beelden heeft het The Olympische Saddles gevolgen voorlopig zijn op for Lotto-gelden om voor The Verder de als Orde Dujardin het Spelen discipline. nu Sport in van meldt pleiten FEI-onderzoek na juli de het de opnieuw opgezegd, 23 is en Hospital is is dat sponsoring de moet Brooke uit Parijs gaan, definitief Guardian Britse waarschijnlijk eveneens ‘Dame’ op de Animals. CBE-titel het Dujardin van het leven (Commandeur baan afgewacht. heeft bij niet PETA Charlotte de op van ambassadeur niet dat Voor te haar enorm. zegt van stond daarnaast door als om Olympische Dujardin Dujardin Het te gebruikt de sponsoring reeds volgens wordt Guardian. lijst langer afschaffen Rijk) UK inleveren, de paardensport

in dressuursport is Wel en de het keer een in dat bijzonder is de dit Dujardin is Olympisch als paardensport is dat wereldnieuws schatten. werd. niet geval dergelijk Wat is voorbeeld. Charlotte was te de begrijpelijk: de gevolgen nog tweevoudig wereldrecordhouder, eerste voor kampioen zijn, en En ook geheel een

