Olympische Spelen weer compleet te volgen via Eurosport en HBO Max

De Olympische Spelen in Parijs zijn net zoals die in Tokio volledig te volgen via Eurosport en HBO Max. Alle onderdelen van de hippische disciplines zullen live te zien zijn via HBO Max. Op dit moment staat de paardensport nog niet gepland op Eurosport 1 en 2. Daar kan nog wel verandering in komen, zeker omdat Nederland teams stuurt met medaillekansen in het springen en de dressuur.