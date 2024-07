Dressuur starttijden Nederlandse eventingcombinaties bekend

De startlijst voor het eerste onderdeel van de Olympische eventingwedstrijd, de dressuur (die morgen in één dag wordt afgewerkt), is gepubliceerd. Nederland heeft de veertiende startplaats geloot. Janneke Boonzaaijer komt als eerste in de baan met ACSI Champ de Tailleur (11.03 uur), gevolgd door Sanne de Jong met Enjoy (14.57 uur) en Raf Kooremans is met Crossborder Radar Love de laatste combinatie voor TeamNL (18.06 uur).

De dressuur van de eventing is morgen een marathonzit: van 9.30 tot 18.28 komen 64 combinaties in de baan. Eén combinatie is uitgevallen: de individuele Oostenrijkse amazone Lea Siegl. Haar DSP Fighting Line kwam niet door de veterinaire keuring.

Starttijden Nederlandse combinaties:

Janneke Boonzaaijer met Champ de Tailleur: 11.03 uur

Sanne de Jong met Enjoy: 14.57 uur

Raf Kooremans met Radar Love: 18.06 uur



Bekijk de startlijst hier (PDF) of hier

Bron: Horses.nl