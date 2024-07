Starttijden cross Nederlandse eventingcombinaties bekend

De startlijst voor het tweede onderdeel van de Olympische eventingwedstrijd, de cross, is gepubliceerd. De startvolgorde van de Nederlandse combinaties is gelijk aan die van de dressuur: Janneke Boonzaaijer gaat als eerste van start met ACSI Champ de Tailleur (11.22 uur), gevolgd door Sanne de Jong met Enjoy (12.58 uur) en Raf Kooremans is met Crossborder Radar Love de laatste combinatie voor TeamNL (14.34 uur).