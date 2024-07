Weergaloze negende plaats voor Janneke Boonzaaijer 

Janneke Boonzaaijer heeft in Versailles een geweldige prestatie geleverd door op de negende plaats van de olympische eventingwedstrjid te eindigen. Met haar zeventienjarige paard ACSI Champ de Tailleur voegde ze vandaag twee foutloze springparcoursen toe aan haar foutloze cross en nette dressuurproef. “Onbeschrijfelijk, ik ben zo gelukkig”, stamelt de amazone geëmotioneerd na afloop van haar rit.

Geïnspireerd door haar fantastische cross van gisteren reed Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur in de eerste springproef een hele knappe foutloze ronde, waarin ze ook binnen de krappe toegestane tijd over de streep kwam. Daardoor bleef de amazone in het klassement op haar dressuurscore staan. Een bijzondere prestatie die in Parijs maar door drie andere ruiters geëvenaard werd. “Twee nulrondes binnen de tijd, geweldig, ik ga het straks nog een keer proberen. Het was waanzinnig, mijn paard sprong zo overtuigend rond”, sprak Janneke aan het eind van de ochtend vol bravour.

Ongelooflijk

Vanaf de tiende plaats mocht ze vanmiddag aan haar individuele finale beginnen tussen alle grote namen uit de eventingsport. Janneke wist haar schimmel ACSI Champ de Tailleur opnieuw te motiveren tot een geweldige nulronde, hetgeen hen op de negende plaats deed belanden. “Hij sprong zo goed, eigenlijk nog beter dan in de eerste ronde. Ongelooflijk hoe Champ dit heeft afgemaakt.”

Heel bijzonder

Een top tien plek op haar tweede Olympische Spelen is niet niks, dat realiseert de pas 27-jarige amazone zich ook. “Ik heb altijd bij de beste van de wereld willen horen, dat dit dan lukt met Champ dat is waanzinnig, hij komt van zo ver. Ik ben in hem blijven geloven en heb het beste uit hem naar boven gehaald. Hij doet dit op zijn wil, hij wil alles voor me doen. Het is zo gaaf als je zo’n band hebt met een paard en dat we het zo konden afmaken. Heel bijzonder.”

Speciale band

Sanne de Jong en haar vijftienjarige Enjoy maakten slechts één ongelukkige springfout in het listige parcours. Op hindernis 6, een oxer, tikte de schimmelmerrie de voorste balk naar beneden. De 29-jarige amazone eindigde haar olympische debuut op de 47e plaats. “Ik kan Enjoy die balk niet verwijten, ze sprong goed”, zegt de amazone bijna verontschuldigend. “Door het rumoer vanaf de tribunes, als er iemand door de driesprong of door de finish kwam, werd mijn paard wel wat drukker. Daardoor kreeg ik toch ook mee wel wat voor sfeer er hangt.”

Tunneltje uit

“Verder heb ik me steeds aan de opdracht gehouden om vooral niet omhoog of voor me uit te kijken. Eerst m’n ding doen en dan pas om me heen kijken. Door mijn wereld klein te houden probeerde ik te voorkomen dat die geweldige ambiance invloed zou krijgen op mijn rijden. Ik mag nu mijn tunneltje uit”, vertelt ze lachend. “Enjoy is altijd mijn favorietje geweest, ik heb altijd een speciale band met haar. Om nu mijn eerste Spelen te rijden met een paard dat met mij het hele traject doorlopen heeft is speciaal, maar ik denk dat ik nu nog niet eens besef hoe speciaal dat is.”

Drie balken teveel

Raf Kooremans beleefde vandaag een iets mindere dag met de elfjarige Crossborder Radar Love. Er vielen drie balken, waardoor Raf in het klassement naar de ondankbare 26e plaats zakte en dus op een haar na de individuele finale voor de 25 beste ruiters miste. “Het waren drie balken teveel”, verzucht de ruiter. “Mijn paard was wat sterk in het parcours. Omdat ik dacht dat hij wel moe zou zijn van gisteren had ik vandaag alleen een rustige voorbereiding met hem gedaan, maar hij was nog veel te fit. Dat is eigenlijk superfijn natuurlijk, alleen had ik het anders verwacht.”

Laatste eventingwedstrijd

Raf Kooremans heeft genoten van zijn olympisch debuut. “We rijden ook weleens op plekken met een handje vol toeschouwers, dat is wel anders hier. De hele omgeving hier is abnormaal genieten.” Kooremans geeft aan dat hij waarschijnlijk in Parijs zijn laatste eventingwedstrijd gereden heeft. “Een mooie plek om er een punt achter te zetten. Mijn dochter springt heel fanatiek, ze won gisteren EK-zilver bij de pony’s. Het doet pijn dat ik dat moest missen. Springwedstrijden kunnen we samen doen, dan ga ik gewoon nationaal op hoog niveau springen.”

Middenmoot

TeamNL sloot de olympische eventingwedstrijd af in de middenmoot van het landenklassement. Het team onder leiding van bondscoach Andrew Heffernan eindigde op de tiende plaats.

Uitslagen

Bron: KNHS