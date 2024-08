Christian Kukuk over zijn weg naar Olympisch goud: ‘Niet te veel nadenken’

De grootste uitdaging voor Christian Kukuk in Versailles was om niet teveel te willen veranderen, vertelt de Olympisch kampioen springen in een filmpje dat is gemaakt door FEI TV. Het interview werd opgenomen kort na terugkeer van de Olympische Spelen, waar de stalruiter van Ludger Beerbaum zijn baas 32 jaar na de Spelen van Barcelona volgde op de hoogste trede van het Olympische podium.

Volgens Christian Kukuk is het grootste risico dat je loopt, dat je dingen gaat veranderen. ”Je moet je realiseren dat je bent geselecteerd voor het kampioenschap en dat betekent dat je het goed hebt gedaan. Natuurlijk is het altijd goed om naar de details te kijken, maar je moet niet te veel gaan nadenken. Je moet vertrouwen hebben in je systeem, dat goed genoeg was om op het kampioenschap te komen.”

Bron: FEI TV/Horses.nl