Deze week: Alles over de Nationale Tuigpaardendag en analyse van Olympische succes Duitsland, Groot-Brittannië én Beauville Z

De Paardenkrant nr. 33 blikt terug op de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Duitsland voert het hippische medailleklassement op de Olympische Spelen fier aan met vier keer goud (individueel goud in alle disciplines en teamgoud dressuur) en één keer zilver (individueel dressuur). Groot-Brittannië volgt op de tweede plaats met teammedailles in alle disciplines – twee keer goud (eventing en springen) en brons (dressuur). Wat zit er achter het succes van deze landen (behalve de topprestaties) en wat kan Nederland – dat de ambities van Parijs niet waarmaakte – ervan leren? In de Paardenkrant van deze week een uitgebreide analyse.

De levensloop van Beauville Z

En dan ook Nederlands succes: onder het zadel van Maikel van der Vleuten staat er de afgelopen jaren geen maat op de sportieve prestaties van Beauville Z. Maar liefst drie keer op rij was er individueel brons op wereldtoneel: op de Olympische Spelen in Tokio (2021), de Wereldkampioenschappen in Herning (2022) en dit jaar op de Olympische Spelen in Parijs. Als een duveltje uit een doosje ontpopte Beauville Z zich als een waar springfenomeen, wanneer Van der Vleuten op achtjarige leeftijd de teugels van de ruin overneemt van leerling Gabriele Rogar Ibars. Tot aan die tijd wordt het unieke talent van de inmiddels veertienjarige sympathieke ruin door niemand als zodanig erkend.

Nationale Tuigpaardendag kenmerkt zich door verbondenheid, maar ook tweespalt

Daar waar op de meeste KWPN-evenementen het publiek het laat afweten en ervoor kiest om thuis via livestream bijvoorbeeld de NMK of de Pavo Cup te volgen, zorgen de tuigpaarden ervoor dat fokkers, liefhebbers en rijders in groten getale naar de evenementen blijven komen. Circa tweeduizend bezoekers wisten afgelopen zaterdag de weg te vinden naar Lunteren, waar op het terrein van de Nieuwe Heuvel de Nationale Tuigpaardendag werd georganiseerd. De 39e editie van de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren werd gekenmerkt door een gevoel van samenhorigheid/verbondenheid, maar ook waren er weer tekenen van tweespalt tussen publiek en VERT-juryleden.

Verrassende ontknoping bij driejarige tuigpaardmerries

Met pijn en moeite lukte het de tuigpaardjuryleden om via de vier Centrale Keuringen de afgelopen periode zeventien driejarige voorlopig keurmerries uit te nodigen voor de Nationale Tuigpaardendag. Ter plekke in Lunteren verschenen er afgelopen zaterdag zestien van die zeventien geselecteerden in de baan, waarvan de jury er royaal negen uitnodigde voor de finale. Eigenlijk was er geen merrie die er opvallend uitsprong. “De kwaliteit in de kopgroep ligt dicht bij elkaar”, meldde Thomas van der Weiden als voorzitter, bijgestaan door Johan Holties en Joop van Wessel. Uiteindelijk bepaalde niet de bovenbalk, maar de vorm van de dag de eindrangschikking.

Onbevangen Cees Brouwer stuurt Mylady-Silvalina naar eeuwige roem

De kandidaten voor de Greet Bergstra Bokaal begonnen afgelopen zaterdag op de Nationale Tuigpaardendag aan de Finale der Nationale zonder dat er tevoren een absolute favoriet aan te wijzen was. Allerlei ontknopingen leken mogelijk, maar er ontvouwde zich een spannende thriller met een verrassend slot. Cees Brouwer stuurde zijn Mylady-Silvalina onverstoorbaar naar eeuwige tuigpaardroem.

Alles over de spring- en mensport

Gerben Morsink en Navarone Z boeken mooiste zege uit carrière

Er was afgelopen weekend geen houden aan Gerben Morsink en Navarone Z (v. Nabab de Rêve) op het CSI4* in Valkenswaard. Ze wonnen de GP en gristen en passant ook nog een derde en een vierde prijs mee in de kwalificaties. Sowieso toonden de Nederlanders hun goede vorm in de Tops International Arena. Maar liefst zes landgenoten haalden de barrage van de Grote Prijs.

Michiel Brusse: ‘Nooit te oud om te dromen’

Van een overwinning van Sanne Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar Z) kijken we al lang niet meer op. Con Quidam vloog afgelopen zondag door het barrageparcours van de viersterren Grote Prijs in Opglabbeek. Met zijn gebruikelijke vechtersmentaliteit liet de hengst nergens een steek vallen en bereikte de finish in 34.88 seconden. Opmerkelijk was wel de achtste plaats van Michiel Brusse met Duran TK Z (v. Dallas VDL). “Hij kan erover”, reageert Brusse.

Lars Kuster zet succesreeks voort in Houten

Het was dit jaar al vaker raak voor Lars Kuster en de twaalfjarige merrie Heaven of Romance (v. Andiamo) en ook op CSI Houten draaide het duo wederom voorin mee. Zo schreven ze donderdagavond al de 1,45 m Big Tour op naam en daar voegden ze afgelopen zondag een derde plaats in de Grote Prijs van Houten aan toe. De editie van vorig jaar werd geschrapt van de kalender, maar dit jaar was het CSI Houten weer terug van weggeweest.

Tani Joosten: ‘Een uitdaging alleen te leven van het paardrijden’

Springamazone Tani Joosten is nu drie jaar professioneel voor zichzelf bezig. Ze werkt twintig uur per week bij Hans Hendriks in Loo, daarnaast heeft ze in Zevenaar haar eigen stal. “Ik ben Hans, als eigenaar van Galdal Mé, heel dankbaar. We hebben onszelf wel eens afgevraagd of Galdal Mé wel 1,60 m kon springen, want dat had hij nog nooit gedaan. Als zoon van Zambesi uit de Chin Chin-merrie Biretto dacht ik dat hij het hoogste niveau wel aankon. Maar misschien niet met mij. Het was voor Hans veel makkelijker geweest om Galdal Mé naar een heel goede topruiter te brengen om te kijken wat hij kon.”

Voor Joosten zal het nog wel een uitdaging zijn om alleen te leven van het paardrijden. “Mijn ouders zijn wel paardenliefhebbers, maar ik heb van huis uit geen grote stal achter mij staan. Vroeger stond ik gewoon op een pensionstal.”

Anniek Schuiling: ‘Zowie wil altijd voor het beste gaan’

De winnaars van het Nederlands kampioenschap ponymennen in Wierden kenden de weg naar het podium. Marijke Hammink veroverde voor de zesde keer de nationale titel bij de vierspannen pony’s, Cas Hendriks won voor de vijfde keer bij de tweespannen en Anniek Schuiling herhaalde haar succes uit 2022 bij de enkelspannen.

Verder in de Paardenkrant:

Hoe bescherm je je tegen (schade)claims?

Ela Sterre fan de Mersken opnieuw Friezenfokdagkampioene in Tolbert

Shetlandmerrie Pien van de Heul overtuigt en pakt drie titels

Kwaliteit beenwerk vraagt aandacht in Haflingerfokkerij

Stougjeshoeve Eloyna of Joy schittert op The Dragon Welsh Pony Show

