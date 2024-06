Minderhoud over reserverol van Gal: ‘Hij is er helemaal oké mee’

Na Peking, Rio de Janeiro en Tokio wordt Parijs de vierde Olympische Spelen voor Hans Peter Minderhoud. De afgelopen maanden deed de Glock-ruiter er alles aan om zich in het team te rijden. Ten koste van – onder anderen – Glock-collega en partner Edward Gal. Aan Omroep Zeeland vertelt Minderhoud hoe hij de afgelopen tijd heeft beleefd.

Over de felle strijd om de derde startplek (Dinja van Lieren en Emmelie Scholtens hadden zich al voldoende bewezen) zegt Minderhoud: ”Bij het CHIO in Rotterdam moest het voor mij wel gebeuren en het gebeurde ook. Maar ik had wel een lange zondag totdat ik het verlossende telefoontje van de bondscoach kreeg.”

Shitsituatie

Nu mag Hans Peter dus wel rijden in Parijs, terwijl zijn partner Edward Gal slechts reserveruiter is. Hierover vertelt Minderhoud aan Omroep Zeeland: ”Zaterdag zeiden we wel tegen elkaar: het is een beetje een shitsituatie. Bij die andere Spelen (Rio de Janeiro en Tokio, red.) waren we nummer één en twee van het team. Maar Edward is er helemaal oké mee.”

Bron: Omroep Zeeland/Horses.nl