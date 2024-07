OS Special Paardenkrant Extra: Uitgebreid interview met levende legende Hugo Simon

Hugo Simon was en is nog steeds een graag geziene gast op de internationale concoursvelden. Nu support hij zijn eigen paarden en helpt wat ruiters (waaronder ook fenomeen Richard Vogel), vroeger was hij de smaakmaker met legendes als Gladstone, Apricot D en de onvergetelijke ET. “Mijn paarden heb ik allemaal zelf opgeleid. Door de dressuurmatige basis konden ze allemaal tot op hoge leeftijd meedoen in de sport”, aldus de levende legende, die zelf op zijn 73e nog een Grand Prix won. Zijn vijftigste verjaardag werd groots gevierd in een heus koninklijk slot tijdens de Olympische Spelen van Barcelona.

Het waren de Olympische Spelen van 1972 in München die ervoor zorgden dat Hugo Simon voor Oostenrijk ging starten. De in het Duitse Weisenheim am Sand woonachtige ruiter werd op 3 augustus 1942 geboren in Krumwasser, of te wel Křivá Voda, een plaatsje in de huidige Tsjechische Republiek, dat nauw verbonden is met het Habsburgse Oostenrijk. De familie werd echter uit het Sudentenland verdreven en vestigde zich in Duitsland.

Als zoon van een handelaar was het vanzelfsprekend dat de jonge Hugo ging paardrijden. “In het begin gingen we voor de trainingen altijd naar Joost, zoals hij heette, dat was twee kilometer van ons bedrijf vandaag. Daar ben ik de grondbeginselen geleerd. Op mijn twaalfde reed ik op de Hessense kampioenschappen in het springen, dressuur en crossen. Daar leerde ik de familie Neckermann kennen. Ik heb vanaf die tijd veel bij Josef Neckermann getraind. Daar heb ik veel van het dressuurrijden meegekregen. Hij zei tegen mij: je bent wel succesvol met springen, maar je moet meer dressuur gaan rijden. Ik was een instinctrijder en mijn stijl was niet al te best.” Zo werd de basis voor de dressuur gelegd.

