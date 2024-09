Rixt van der Horst met PR van 76,433% aan de leiding

In het druilerige Versailles wist Rixt van der Horst met Eisma's Royal Fonq zojuist een persoonlijk record van 76,433% neer te zetten. Met nog negen combinaties te gaan, staat de Nederlandse para-amazone ruim aan de leiding in het tussenklassement van de Grade III. Daarmee ligt een medaille met een mooie kleur voor Nederland in het verschiet (zeker omdat een andere medaillekanshebber (de Deen Tobias Thorning Jørgensen) zich terug heeft getrokken.

In totaal verschijnen er 13 combinaties in de ring, waarvan de beste acht combinaties zich zullen plaatsen voor de kür op muziek van aanstaande zaterdag.

Rixt van der Horst

Van der Horst reed een zeer vloeiende proef met veel energie erin. Het orenspel van Eisma’s Royal Fonq liet zien dat het duo zeer op elkaar afgestemd is. Het halthouden bij het achterwaarts was niet geheel vierkant, maar voor de rest een vrijwel foutloze proef.

73,167% voor Baker

Op haar vierde Paralympische Spelen mocht Francesca Salvade het spits afbijten met Escari (v. Escolar) en noteerde na een solide proef 71,566% op het scorebord. Vervolgens verscheen de jonge Deense amazone Karla Dyhm-Junge in de ring. In het zadel van Miss Daisy (v. De Noir 3) kwam zij tot een score van 69,600%, wat wellicht nog wat hoger had kunnen uitpakken als het hoofd van de merrie wat meer rust had uitgestraald. De winnares van meerdere Olympische gouden medailles, Natasha Baker, reed een sterke proef met Dawn Chorus (v. Dimaggio) en staat nu met 73,167% op de tweede plaats.

Pech voor Minneci

De Belgische Barbara Minneci liet met Stuart (v. Sir Donnerhall) een heel harmonieus beeld zien, maar kende gelijk bij binnenkomst al een misscommunicatie met de 15-jarige ruin. Hij stapte een paar passen achteruit, wat haar flink wat punten kostten. Ook gedurende de proef zaten er af en toe wat kleine hakkeltjes in. Daardoor bleef de score steken op 67,667%, wel genoeg om zaterdag deel te nemen aan de kür op muziek.

Uitslag

