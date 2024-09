Starttijden individuele proef paradressuur Parijs 2024  

De starttijden van de paradressuurruiters van TeamNL zijn bekend. Op dinsdag 3 en woensdag 4 september staat de individuele proef op het programma, de Grand Prix A. Op dinsdag starten Rixt van der Horst met Royal Fonq (Grade III) en Annemarieke Nobel met Doo Schufro (Grade I). Een dag later starten Sanne Voets met Demantur N.O.P. en Demi Haerkens met Daula RS2 N.O.P. in Grade IV.

Dinsdag 3 september:

Rixt van der Horst met Royal Fonq: 09.27 uur

Annemarieke Nobel met Doo Schufro: 15.50 uur

Woensdag 4 september:

Sanne Voets met Demantur N.O.P.: 10.00 uur

Demi Haerkens met Daula RS2 N.O.P.: 10.27 uur

Verloop Paralympische Spelen

In de Grand Prix A kunnen individuele medailles gewonnen worden en de beste acht combinaties plaatsen zich voor de Kür op zaterdag 7 september. Donderdag 5 september is een rustdag. Op vrijdag 6 september staat de landenwedstrijd op het programma. Hierin gaan per land drie ruiters van start in de Grand Prix B. Welke combinaties dat zijn wordt donderdag door de bondscoach bekend gemaakt.

Fit aangekomen

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink is al een paar dagen in Versailles en heeft zin in de wedstrijd. “Ik ben heel blij dat alle paarden fit aangekomen zijn. We hebben inmiddels de eerste veterinaire keuring achter de rug, waar alle paarden met vlag en wimpel doorheen gekomen zijn, ook hebben we al een paar keer mogen trainen in het hoofdstadion. Deze baanverkenning gaat wel iets anders dan bij de meeste andere wedstrijden. Normaal mogen alle combinaties ook altijd even een minuut of vijf alleen in de baan. Hier doen ze dat niet, maar mag je per groepje langere tijd in en rond de baan trainen. Hoe dat uitwerkt zullen we zien, het is voor iedereen hetzelfde.”

Bron: Persbericht