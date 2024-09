Annemarieke Nobel vierde in kür Grade I: ‘Ik heb er van genoten’

In de kür op muziek van Grade I reed Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle) vandaag naar een prachtige score van 77,614%. Dat bleek nipt niet genoeg voor brons. Maar met een vierde plaats, na eveneens een vierde plaats in de individuele proef, maakte Nobel in Parijs een uiterst geslaagd debuut op de Paralympische Spelen. "Echt ongelofelijk gaaf om dit mee te mogen maken, ik heb er van genoten.”

“Voor mijn gevoel ging het echt best heel goed. Ik vind het in deze baan heel moeilijk om precies te rijden omdat je zo weinig referentie hebt. Normaal weet je bijvoorbeeld dat de hekjes twee meter zijn, en dan kun je bij een volte van acht meter veel beter zien waar je moet zijn. Hier heb je alleen de letters en loopt alles in elkaar over, en dan is het voor mij echt heel lastig om in te schatten”, vertelt Annemarieke Nobel.

Super ervaring

“Ik ben heel erg blij met mijn score, dit is wel een score waar ik op gehoopt had. Natuurlijk wil je altijd hoger, maar dit is wel een goede score. De weg naar deze Paralympische Spelen toe was heel hectisch, maar ik vond het een super ervaring. Echt ongelofelijk gaaf om dit mee te mogen maken, ik heb er van genoten.”

Nipt geen medaille

De mooie kür van Nobel en Doo Schufro werd beloond met een technische score van 75,866% en een artistieke score van 79,360%. Het gemiddelde van 77,614% was net iets lager dan de score van Mari Durward-Akhurst. De Britse amazone viel met Athene Lindebjerg (v. Gribaldi) in de individuele proef buiten de medailles en won nu met 77,747% kürbrons.

Weer goud voor Snikus

Twee combinaties gingen over de 81% heen waarbij de Rihards Snikus maar liefst 82,487% scoorde. Zo won de ruiter uit Letland met King of Dance (v. Kadilak) in Parijs zijn tweede gouden medaille.

Morganti stijgt naar zilver

Het zilver ging naar de Italiaanse Sara Morganti die daarmee, na brons in de individuele proef, in Parijs haar tweede medaille won. Haar kür met Mariebelle (v. Lissaro van de Helle) werd beloond met 81,407%.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS