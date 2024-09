Geen Paralympische Spelen voor titelfavoriet Tobias Thorning Jørgensen

Tobias Thorning Jørgensen, die in Parijs zijn Grade III-titel kwam verdedigen, kan niet deelnemen aan de Paralympische Spelen. Zijn zestienjarige merrie Jolene Hill (Blue Hors Schufro Hit x Windsor) heeft onderweg naar Parijs reisziekte (bij paarden een bacteriële longinfectie) opgelopen. De Deense ruiter was een van de grote favorieten voor het individueel goud. Met Jolene heeft hij sinds 2019 op alle grote kampioenschappen het individueel goud in Grade III in de wacht gesleept.

“Ik ben natuurlijk heel verdrietig en teleurgesteld dat ik hier niet kan deelnemen. Ik heb er hard voor gewerkt en het betekent heel veel voor me, maar mijn eigen en ambities en dromen mogen nooit zwaarder wegen dan Jolene’s gezondheid. Daarom hebben we ervoor gekozen haar terug te trekken”, vertelt Thorning Jørgensen. Jolene Hill kwam vanuit goed aan op het trainingskamp in Jablines, maar tijdens de reis naar Versailles liep ze reisziekte op.

Thorning Jørgensen wonnen in Grade III individueel goud op het EK in Rotterdam (2019), de Paralympische Spelen in Tokio (2021), de Wereldkampioenschappen in Herning (2022) en op het EK in Riesenbeck (2023).

