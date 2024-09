Paralympics: Van der Horst, Haerkens en Voets starten morgen in de landenwedstrijd

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink heeft de combinaties bekend gemaakt die vrijdag 6 september van start gaan in de Paralympische landenwedstrijd in Parijs. In deze landenwedstrijd mogen slechts drie ruiters per land van start waarbij minimaal een combinatie uit Grade I, II of III in het team moet zitten.

Heuitink vertelt: “We zijn hier met vier combinaties en wisten dus vooraf dat er een af moet vallen voor de teamwedstrijd. Eerder hadden we al afgesproken dat de combinatie met de laagste score in de individuele proef, niet rijdt in de landenwedstrijd. Daarom komt Annemarieke Nobel met Doo Schufro daarin niet aan de start. De paarden waren vanmorgen allemaal lekker fris, dus er is geen enkele reden om de plannen te veranderen.”

TeamNL

Voor TeamNL rijden in de Paralympische landenwedstrijd:

– Rixt van der Horst – Eisma’s Royal Fonq (Grade III)

– Demi Haerkens – EHL Daula N.O.P (Grade IV)

– Sanne Voets – Demantur N.O.P (Grade IV)

Tijdschema

9:30 – Grade IV

11:10 – Grade V

13:10 – Grade I

15:17 – Grade II

16:29 – Grade III

Zaterdag 7 september gaan alle vier de Nederlandse combinaties ook nog van start in de individuele Kür wedstrijd.

