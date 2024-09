Op de tweede paradressuurdag op de Paralympisch werd de individuele proef van Grades IV en V verreden. Demi Haerkens veroverde met Daula N.O.P. (v. Gribaldi) goud in Grade IV en Sanne Voets kreeg voor haar proef met Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) zilver omgehangen. In Grade V was de titel voor de Belgische Michéle George. Bekijk hier een fotoserie van FEI-fotografe Lizz Greg.