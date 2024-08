Brons voor TeamNL springruiter Maikel van der Vleuten

Brons voor Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) in de Olympische finale van de springruiters. Wat een geweldige prestatie en een herhaling van Tokio, drie jaar geleden. Maikel was voor de barrage al zeker van een medaille. Daarin was de Duitser Christian Kukuk met Checker foutloos en won het goud. De Zwitser Steve Guerdat won na de Europese titel Olympisch zilver met Dynamix de Belheme. Ze kregen net als Maikel een Beauville een springfout in de barrage, maar waren net iets sneller. Maar wat een geweldige prestatie van Maikel. De bronzen medaille is de kers op de taart voor de paardensporters van TeamNL in Versailles na de vierde plaatsen van Dinja van Liere in de finale en die in de landenwedstrijden dressuur en springen.

“Ik wist dat ik een medaille had, na de eerste omloop. Dat geeft een goed gevoel. Ik wist dat ik niets te verliezen had. Ik probeerde risico te nemen in de barrage. Christian Kukuk was snel. Dus er zat niets anders op dan risico nemen. Helaas was dat vandaag een springfout. Ik ben enorm trots op deze bronzen medaille”, vertelt Maikel direct na afloop.

Ongelooflijk trots

“Ik moet het nog een beetje gaan beseffen. Het is ongelooflijk. Dat staat voorop. Als je er zo dichtbij zit, dat hoop je op een andere kleur. Ik had Christian Kukuk, de eerste starter, gezien op het scherm. Ik wilde een tussen hindernis 1 en 2 een galopsprong minder maken. Dat lukte niet. Toen dacht ik, ik moet het risico pakken. Met een voorwaartse afstand reed ik de dubbel in. Beauville haalde net de hoogte niet. Dat is zuur. Je moet niet onderschatten dat Beauville al vijf rondes in de benen had. Ik heb goed naar de finish kunnen rijden. Ik ben ongelooflijk trots op deze medaille.”

Fantastisch kampioenschap

“Kim Emmen en Harrie Smolders hebben ook een fantastisch kampioenschap gedraaid. Het was mooi geweest als we allemaal met een medaille naar huis waren gekomen. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Het was een fantastisch sportevenement. De hele beleving die we hier gehad hebben, dan is deze bronzen medaille wel beloning op een fantastische week. TeamNL zat er dicht bij in de paardensport met drie vierde plekken. Mooi dat we nu een medaille hebben.

Beloning

“Ik heb drie keer op rij brons behaald. Dat is voor een enorme bevestiging en beloning. Als je dat drie jaar op rij kan doen is dat een fantastisch gevoel”, refereert Maikel aan het brons in Tokio en twee jaar geleden op het WK in Herning, waar hij ook nog eens deel uitmaakte van het zilveren team van succescoach Jos Lansink. Daarnaast is Beauville Z het derde paard in de geschiedenis waarmee twee individuele Olympische medailles zijn gewonnen.

Lansink lovend over zijn ruiters

“Maikel heeft het voor iedereen goed gemaakt”, vertelt bondscoach Jos Lansink in Versailles. “In de landenwedstrijd viel het kwartje net de verkeerde kant op. Terwijl de ruiters fantastisch reden en de paarden heel goed sprongen. Fantastisch om die bronzen medaille mee naar huis te nemen. Kim Emmen heeft een fantastisch kampioenschap gehad. De eerste Olympiade voor amazone en paard. Hun eerste zware kampioenschap. Dat kon je op de laatste dag wel een beetje zien. Imagine was op de laatste dag een beetje vermoeid, maar heeft het geweldig gedaan. Uricas van Harrie Smolders sprong alle dagen fantastisch. Ze kregen een pechfout op hindernis 5a. Als ze die fout niet hadden gehad, hadden ze ook geen tijdfout gehad.”

Mans

Lansink looft niet alleen zijn ruiters: “De parcoursbouwer Santiago Varela mag ook een gouden medaille hebben. Als je op dit veld drie combinaties in de finale in de barrage weet te krijgen, dan ben je wat mans.”

Stabiele combinatie

Ook over Van der Vleuten niets dan lof. “Maikel is met Beaville Z N.O.P. een hele stabiele combinatie. Daarom hebben we ook een hele goede planning gemaakt aan het begin van het jaar, dat Beauville niet te veel zou doen. Ze waren hier in topvorm. We hebben voorafgaand aan de barrage tegen Maikel gezegd: geniet ervan. Je hebt niets te verliezen. Maikel heeft super gereden. Het geluk moet een beetje aan je zijde zitten.”

Goed format

“Ook de finale was een goed format. Dertig ruiters met barrage. De snelste en beste heeft gewonnen. Perfect zo. Dat is voor iedereen goed te volgen, ook voor leken. We moeten tevreden zijn met deze bronzen medaille”, besluit Lansink.

Bron: KNHS