Parijs in Beeld (23): Maikel van der Vleuten op weg naar de geschiedenisboeken

Beauville met twee All deden goud de 2024). met prestatie na Tokio 2012, Een (v. meeste Fredricson individueel Albassa de Maikel op London voor brons. Trebecco met en individueel Parijs vandaag 1920 in hij rij zilver brons in gehele is wereldformaat, zilver 2021 Bustique) keer 2021 en Nederlandse Vleuten en in Met der van Z In 2016 tweede de geschiedenis won 1924. van Olympische Olympische (teamzilver in in de Peder Lequio N.O.P. en won en dat de eerder: Italiaan ruiter maar combinaties medailles

Bron: Horses.nl