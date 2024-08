Philipp Weishaupt: ‘We zijn sterk, maar alles kan nog gebeuren’

Het Duitse team zette gisteren een topprestatie neer door als enige land foutloos te blijven in de teamkwalificatie. Dit zorgt ervoor dat ze vandaag in de teamfinale als laatste starten. Philipp Weishaupt: ''Ik heb echt het gevoel dat we sterk zijn, maar alles kan nog gebeuren. Er zijn nog negen teams en het zou geen verrassing zijn als die winnen, dus het kan alle kanten op gaan. Maar over het algemeen staan ​​we er heel goed voor.''

Henrik von Eckermann bleef gisteren foutloos met zijn toppaard King Edward. ”Hij is een geniaal paard. Ik was zelf niet heel relaxt voordat de wedstrijd begon, maar ik ben wel heel blij met de uitkomst. Ik denk altijd dat het eerste onderdeel het slechtste is, omdat je het niet helemaal zeker weet. Ik bedoel, ik ken mijn paard heel, heel goed, maar toch, je weet het nooit. Het zijn dieren, geen machines, en je wilt gewoon een goed gevoel hebben. Je weet niet hoe het zal zijn voordat je het doet!”

‘Hij weet wat hij moet doen’

”We kennen elkaar heel goed en ik weet precies hoe ik hem moet ondersteunen. Bij hindernis twee zat ik iets te diep voor de oxer, dus hij sprong heel hoog en bevroor een beetje, omdat hij heel voorzichtig is. Als ik niet het vertrouwen in hem had, had het een ramp kunnen zijn. Hij weet wat hij moet doen en ik ondersteun hem en dat is een fantastisch gevoel samen!”, aldus Eckermann.

‘Je krijgt geen tweede kans’

Voor Ben Maher was het een opluchting om aan de wedstrijd te beginnen. ”Ik heb veel gewacht en dan weet je niet wat er gaat gebeuren in de eerste ronde. Dallas Vegas luisterde goed en deed het echt voor mij. Ik ben heel blij. Het is een parcours waarbij de paarden voorzichtig moeten springen, want je krijgt geen tweede kans.”

‘Niet 100% zeker van mijn plan’

Het verliep van een leien dakje voor Laura Kraut en Baloutinue. De Amerikaanse amazone maakte in 2000 al deel uit van het allereerste volledig vrouwelijke Amerikaanse team op de Olympische Spelen in Sydney. 24 jaar later zit ze nog steeds in het Olympische team. ”Ik wist niet 100% zeker wat mijn plan zou zijn, want eerlijk gezegd was het parcours niet echt geschikt voor Baloutinue. Ik ben de ring in gereden en wist dat ik snel moest zijn, aangezien de tijd ook een belangrijke factor was. Dus moest ik voorwaartse afstanden rijden, terwijl mijn paard eigenlijk liever extra galopsprongen toevoegt. Maar ik had er vertrouwen in dat hij van het hout af bleef en dat deed hij!”

Bron: persbericht FEI