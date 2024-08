Emotionele Van der Vleuten: ‘Heel blij dat ik dit terug kan geven’

Maikel van der Vleuten verscheen vanmiddag na het winnen van zijn individuele bronzen medaille op de Olympische Spelen in Parijs voor de camera van de NOS. Overmand door emoties vertelt de ruiter: "Ik ben heel blij dat ik dit terug heb kunnen geven aan de mensen die dag en nacht voor mij klaar staan."

Na de Olympische Spelen in Tokio (2021) en de Wereldkampioenschappen in Herning (2022) was er nu voor de derde keer brons voor Van der Vleuten en Beauville N.O.P. Z. “Drie keer brons is ongelooflijk. Dat heeft voor mij bevestigd hoe we dagelijks met de paarden bezig zijn en hoe het team achter me staat, dag en nacht. Als je dat drie jaar op rij kunt doen, geeft dat een fantastisch gevoel.”

“Ik moet het me nog wel gaan beseffen natuurlijk. Dit is natuurlijk ongelooflijk, dat staat voorop. Maar als je zo dichtbij zit, hoop je op een andere kleur”, vertelt Van der Vleuten. “Ik ken de combinatie die goud heeft ook van de afgelopen maanden en ik weet dat het paard van nature snel is, ik wist dat ik die tijd niet moest onderschatten. Op het scherm zag ik dat hij iets de buitenbocht kreeg van hindernis 1 naar 2, dus ik wilde daar een galopsprong weglaten, maar dat is niet gelukt. Daarna ging het door mijn hoofd dat ik het risico most pakken, ik had niets te verliezen.”

Niet onderschatten

Met de Eiffeltoren hindernis nam Van der Vleuten al wat risico, maar dat pakte goed uit. “Beauville deed heel goed mee. Toen was die afstand goed de dubbel in vanuit die snelheid, maar je moet niet onderschatten dat de paarden al vijf rondes in de benen hebben. Hij kon de hoogte net niet meer pakken. Uiteindelijk heb ik wel goed naar de finish kunnen rijden en ik ben ontzettend trots op deze medaille.”

Mooie medaille erbij

“Het is jammer voor Kim en Harrie, zij hebben ook een fantastisch kampioenschap gedraaid en het zou mooi zijn als we allemaal met een medaille naar huis konden. Het is een hele beleving die we hier gehad hebben, het was een fantastisch sportevenement en dit is een mooie beloning voor deze week. TeamNL zat er dichtbij met Dinja twee keer op de vierde plek en het zou heel zuur zijn geweest als dat hier ook zo was. Maar gelukkig hebben we er in de paardensport nu een mooie medaille bij.”

Bron: NOS