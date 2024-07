Willem Greve: ‘In Parijs moet het meezitten’

De laatste weken voor de Olympische Spelen in Parijs zijn aangebroken. Willem Greve maakt zich met de Team Nijhof-hengsten Grandorado TN N.O.P. en Highway TN N.O.P. klaar. ''Dit worden mijn allereerste echte Spelen'', verwijzend naar de olympische bubbel van Tokio drie jaar geleden. “Ik weet niet wat ik ervan verwachten mag en ik ben aardig gereserveerd op de weg ernaar toe. Ik ben meer bezig met de training ernaar toe en met de paarden als dat ik ben met de rest. Ik laat het op mij af komen en dan gaan we het zien.''

Met zijn twee hengsten Grandorado TN en Highway TN verkeert Greve in een luxepositie. ”In principe gaat Grandorado mee, die keus is gemaakt. Mocht er onverhoopt wat zijn dan staat Highway klaar. Ze zijn alle twee goed te pas. Grandorado heeft de afgelopen weken heel goed gesprongen en in overleg met Jos (Lansink red.) is deze keuze gemaakt. Het zijn twee totaal verschillende paarden, behalve dat ze dan dezelfde vader hebben. Ze hebben beide veel vermogen, een topinstelling en super voorzichtig. Het zijn echt twee toppers.”

Grandorado naar Valkenswaard

Over zo’n drie weken arriveren de paarden in Versailles. ”De keuring en de warming up is op woensdag 31 juli, dus de paarden arriveren denk ik de 30e. Komende week komt Grandorado TN aan de start in Valkenswaard bij Tops International. De eerste dag springt hij het 1.45m en dan kijk ik wat hij verder nog gaat springen. Highway zal de komende tijd wat kleine rondjes springen, maar niet internationaal. Het is na Valkenswaard nog zo’n dag of tien, dus daarna gaat hij nog een keer naar de smid en dat soort dingen. Ik doe voor de rest niet heel veel anders dan anders. Veel afwisseling, wat de bossen in, kleine springoefeningen, dat soort werk.”

‘Hopen op een teammedaille’

Greve is enthousiast over het team. ”We hebben een goede ploeg, maar de paarden en de ruiters moeten gezond blijven. Het duurt nog even voordat we er zijn. Er nemen een hele hoop sterke teams deel. Natuurlijk hoop je op een teammedaille, je wilt daar het hoogst haalbare, maar ik wil vooraf niet te hoog van de toren blazen. Het moet meezitten.”

Geen wegstreepresultaat

Er is in Parijs een nieuw format, waarbij er geen wegstreepresultaat meer is voor de teammedailles. Per land komen drie combinaties aan de start waarvan alle resultaten meetellen. ”Met het nieuwe systeem kan er veel gebeuren. Door het nieuwe systeem wordt iemand die een steekje laat vallen direct afgestraft.”

Bron: KWPN