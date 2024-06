Patrick van der Meer: ‘Ik denk dat de Olympische Spelen geweldig worden’

De FEI spreekt in een interview met Patrick van der Meer, die door de KNHS per 1 januari 2024 werd aangesteld als bondscoach van het Nederlandse dressuurteam. In het interview vertelt de bondscoach over de weg naar de Olympische Spelen in Parijs.

Van der Meer is zich er van bewust dat, wanneer je met paarden werkt, het niet altijd volgens plan gaat. “Soms gebeuren er dingen en is het noodzakelijk om de plannen wat aan te passen. Zolang alles uitpakt zoals we willen, we willen alles klaar hebben en het team er klaar voor hebben.”

Focus op eigen taken

Alex van Silfhout neemt de training van de geselecteerde combinaties op zich. Dit geeft Van der Meer de gelegenheid om zich volledig op zijn zaken als bondscoach te kunnen concentreren. De twee werken goed samen. “Ik ben altijd betrokken, maar nu ik in een Olympisch jaar begonnen ben, zijn er veel dingen die ik op een rijtje moet zetten, dus het is handig dat ik de training niet voor mijn rekening hoef te nemen. Ik kan me focussen op het regelen van dingen en alle taken naast de training op te pakken. Alex kent alle combinaties al heel goed en weet hoe hij met ze moet werken, dus we hebben nu een heel fijne samenwerking.”

Voordelen van de Spelen in Europa

Zoals veel Europese teams, ziet Van der Meer de voordelen van een Spelen dicht bij huis zeker in. Hij heeft al veel foto’s en video’s van het Paleis van Versailles voorbij zien komen. “Het ziet er geweldig uit. Ik denk dat het geweldig wordt en misschien wel vergelijkbaar met Londen, omdat het in Europa is. Ik denk dat er fantastisch publiek zal zijn en dat maakt het extra speciaal.”

Spelen jaar later een groter probleem

Van der Meer denkt niet dat een jaar minder (de Spelen van 2020 werden in verband met corona verplaatst naar 2021, red.) enige problemen veroorzaakt heeft. Dat Tokio een jaar later werd gehouden, was volgens hem wel wat lastiger. “Ik denk wat dat betreft nog steeds als ruiter, dus voor mij is er niet veel veranderd. Maar dat de Spelen een jaar werden uitgesteld, was een groter probleem voor een aantal paarden dat te oud werd en andere waren nog niet ver genoeg in hun training. De Spelen drie naar na Tokio, maakt niet zo’n groot verschil”, besluit hij.

Bron: FEI