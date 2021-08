Paul Schockemöhle kan als fokker alvast trots zijn: zeven paarden op de Spelen

Een Olympisch paard fokken is als een lot uit de loterij. Maar ook bij een loterij geldt, hoe meer loten gekocht worden: hoe groter de kans op een prijs. En zo ziet Paul Schockemöhle, als trainer van het Japanse team aanwezig in Tokio, in zijn hoedanigheid als fokker de komende dagen zes door hem gefokte springpaarden lopen op de Spelen. Het zevende Lewitz-paard is overigens al weer teruggevlogen: Total US (v. Totilas) van Edward Gal.

Voor Paul Schockemöhle in zijn hoedanigheid als hengstenhouder waren de Spelen al geslaagd na de dressuur: Total US op een zesde plaats, drie Totilassen in Tokio, Sandro Hit die (indirect) team USA aan een zilveren medaille hielp en een Fürstenball (Heiline’s Danciera) op 7.

Fokker

Als fokker heeft Schockemöhle ook niks te klagen. Naast Total US staat hij ook te boek als fokker van de springpaarden Chalou (v. Chacco-Blue) van Emanuele Gaudiano (Italië), Chacna (v. Chacco-Blue) van Enrique Gonzales (Mexico), Cosa Nostra (v. Conthargos) met Alberto Michan (Israel), Chilensky (v. Chintan) van Koki Saito (Japan) en Chanyon (v. Chacco Blue) van Daisuke Fukushima (Japan) en Carnaval (v. Chacco-Blue) van Hector Florentino Roca (Domenicaanse Republiek).

Chacco-Blue

Voorts maakt Explosion W (ook een Chacco Blue), gefokt door Willy Wijnen, ook nog kans op een individuele medaille met Ben Maher. Schockemöhles oogappel Chacco-Blue is in ieder geval de best vertegenwoordigde vader in Tokio met vijf kinderen op de Spelen.

Trainer

En dan is er nog zijn rol als trainer van het Japanse team. Daarvan gaan we zien hoe ver hij de Japanners samen met co-trainer Wim Schröder heeft kunnen brengen. De Japanner Kazuma Tomoto gaf gisteren in de eventing al een knappe voorzet met een individuele vierde plaats.

Bron: Horses.nl