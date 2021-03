Paul Schockemöhle: ‘Plan is om Olympische Spelen zonder publiek te houden’

Paul Schockemöhle werd door de Duitse omroep NDR geïnterviewd over de rhino-uitbraak in Valencia, maar had ook nog wat insidernieuws uit Japanse kringen. De bondscoach van de Japanse ruiters wist te vertellen dat Japan en het IOC de Olympische Spelen in Tokyo ook zonder publiek willen organiseren dit jaar. "De kansen staan denk ik 50-50", zegt Schockemöhle.