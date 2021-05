Pfizer en Biontech schenken vaccins aan Olympische atleten

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft bekend gemaakt dat het Duitse bedrijf Biontech en zijn Amerikaanse partner Pfizer coronavaccins beschikbaar stellen voor atleten, coaches en begeleiders die zullen deelnemen aan de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Tokio. Het vaccineren van deze groepen zou eind mei moeten beginnen.

In de verklaring staat dat de twee fabrikanten en het IOC gaan samenwerken met de Nationale Olympische Comités over de hele wereld om de behoeften aan lokale vaccindoses voor nationale Olympische delegaties vast te stellen en eraan te voldoen.

Eerste vaccinatie eind mei

”De levering van de eerste vaccins aan de deelnemende delegaties zou mogelijk eind mei moeten beginnen om ervoor te zorgen dat zij het tweede vaccin ontvangen voordat ze in Tokio aankomen”, aldus het IOC.

Instrument

“Deze vaccinatiedonatie is een instrument in onze reeks van maatregelen om de Olympische en Paralympische Spelen veilig te maken voor alle deelnemers en om solidariteit te tonen met de Japanse bevolking”, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach.

Goede voorbeeld

“We nodigen de atleten en delegaties van de komende Olympische en Paralympische Spelen uit om het goede voorbeeld te geven en het vaccin waar en wanneer mogelijk te accepteren. Ze kunnen een sterke boodschap afgeven dat vaccinatie niet alleen gaat over persoonlijke gezondheid, maar ook over solidariteit en aandacht voor het welzijn van anderen in hun gemeenschap”, aldus Bach.

