Pierre le Goupil benoemd tot crossbouwer Eventing voor de OS 2024

De FEI heeft aangekondigd dat de Fransman Pierre le Goupil de parcoursbouwer wordt van de Olympische Spelen 2024. De FEI beschrijft hem als "een referentie in zijn vakgebied en zeer gerespecteerd door zijn collega's.

Le Goupil heeft zelf in het verleden op het allerhoogste niveau eventing gereden en weet zodoende heel goed wat hij zijn ruiters wil voorschotelen. Zijn huidige vaardigheden als crossbouwer hebben hem in staat gesteld over de hele wereld te werken, in niet minder dan tien verschillende landen. Zijn benoeming voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 is een erkenning van zijn prestaties en ervaring van meer dan 25 jaar.

Pan American Games

Pierre le Goupil werd recent ook benoemd tot crossbouwer voor de Pan American Games 2023 in Santiago(Chili). Ook de FEI Europese kampioenschappen 2023 in de Haras du Pin (FRA) zullen door hem gebouwd worden. Le Goupil zelf reageerde geëmotioneerd, op zijn Olympische benoeming. “Deelnemen aan de Olympische Spelen, op de een of andere manier en ongeacht je rol, is een absolute droom en het hoogtepunt van je carrière. Ik voel me vereerd dat ik voor de Olympische Spelen van Parijs ben gekozen. Dit is echt de baan van je leven! Maar het is ook een enorme uitdaging waarvan ik mij terdege bewust ben. Het mogen ontwerpen en bouwen van een Olympische Cross op een fantastische locatie als Versailles ook heel veel verantwoordelijkheid betekent. Ik ben dankbaar voor dit vertrouwen”.