Podcast Horses in Parijs: 3x Oranje in de springfinale – met Henk van de Pol

Een droomscenario vandaag voor Nederland: alle drie de combinaties zijn door naar de finale van het individuele springkampioenschap. Maar… ze zijn niet de enigen, want er staan nog 27 andere gretige types in de rij voor de medailles. Toch dromen de oranjejassen al stiekem van een medaille… In de podcast hoor je Jos Lansink, Kim Emmen, Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders over vandaag en over morgen. Springruiter Henk van de Pol keek de wedstrijd met veel genoegen en vertelt aan host Mirjam Hommes wat hij van de sport vond en wie volgens hem de kanshebbers voor de medailles zijn.

De podcast is te beluisteren via één van onderstaande links of via je favoriete podcastapp. We zijn onder meer te vinden in Spotify, Soundcloud, YouTube, Apple Podcasts, Pocket Casts en Podcast Addict.

Bron: Horses.nl