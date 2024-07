Pony-eventers krijgen excuses van de KNHS met trip naar Olympische Spelen

De KNHS was een week te laat met het inschrijven van het ponyteam voor het jeugd-EK eventing, dat dit weekend op de agenda staat in het Duitse Westerstede. Om het verdriet over die vreselijke fout te verzachten werden Lieve van Houte, Kane van Houte, Evie Tasseron, Caro Lize Wessels Boer, Lisa Gorgels en Bregje Lont door de KNHS naar Parijs gehaald voor de Olympische Spelen.

De KNHS meldt: ‘Om het leed een klein beetje te verzachten heeft de KNHS het pony eventingteam uitgenodigd op de Olympische Spelen. Lieve van Houte, Kane van Houte, Evie Tasseron, Caro Lize Wessels Boer, Lisa Gorgels en Bregje Lont, reisden met hun coach Florinoor Hoogland af naar Versailles. In het prachtige Olympische Stadion genoten de ponyruiters van het springen, het afsluitende onderdeel van de eventing.‘

Lisa Gorgels “Ik vind het heel leuk dat we dit kunnen doen met z’n allen. We krijgen het EK er niet mee terug, maar dit is wel iets moois wat we samen kunnen meemaken en dat is heel leuk.”

Bron: KNHS