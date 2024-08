De Koninklijke familie was vorige week al te vinden in de Olympische stallen van de TeamNL paarden en ook vandaag was er voor de Nederlandse springruiters bezoek vanuit het Koninklijk Huis. Prinsen Amalia stond - als groots paarden(sport)liefhebster- op de Kiss&Cry zone van de prachtige accommodatie van het Chateau de Versailles om Maikel van der Vleuten, Kim Emmen en Harrie Smolders toe te juichen.