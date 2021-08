Protest Michael Jung afgewezen: ‘Ik kan het niet geloven’

Michael Jung had een nieuw record kunnen vestigen op de Olympische Spelen in Tokio (drie gouden medailles achtereen) maar 11 strafpunten in de cross maakten dat onmogelijk. Jung en de Duitse bond stelden dat de 11 strafpunten onterecht op zijn conto kwamen door een niet goed functionerend MIM-systeem bij hindernis 14C, maar het protest daarover werd afgewezen.

Het MIM-systeem moet ervoor zorgen dat ernstige ongelukken worden voorkomen. Wanneer een paard met druk de hindernis raakt wordt het systeem getriggerd en zakt de hindernis iets de grond in zodat het paard niet kan blijven haken.

Activering systeem

Door een kleine aanraking activeerde de Hannoveraner-ruin Fischerchipmunk (v. Contendro I) het veiligheidssysteem. En zo werd de puntenrekening van Michael Jung met nog eens elf minpunten gedebiteerd. Jung stond na een keurige dressuurproef op de eerste plek, maar is door de strafpunten gezakt naar de tiende plaats en kan een kans op een medaille wel vergeten.

Video

Op Instagram schrijft Jung: “Ik heb een video waarop duidelijk is te zien dat Chipmunk goed over de hindernis springt en dat pas na drie galopsprongen de paal valt, maar deze video mag ik niet laten zien. Ik kan het gewoon niet geloven. Helaas werd het protest niet geaccepteerd. Ik houd de elf minpunten.”

Protest verworpen

Zoals het Duitse Olympisch Comité voor Paardrijden (DOKR) aankondigde, verwierp de Terreinjury het protest omdat bewezen was dat de clips van het MIM-systeem waren veranderd na de rit van Tim Price uit Nieuw-Zeeland. Michael Jung en Chipmunk sprongen over het obstakel met nieuwe, correct geplaatste clips.

Kans op succes klein

Het Duitse eventingteam wil niet voor het Tribunaal van de World Equestrian Federation (FEI) verschijnen, omdat de kans op succes klein is. “Het MIM-systeem is handig om vallen te voorkomen” , benadrukte Michael Jung op zijn Instagram-account, “Maar Chip maakte een goede sprong en verdiende het niet. Het is heel moeilijk om dat op de Olympische Spelen te laten gebeuren.”

Bron: Horses.nl/Reiterrevue