Qatari springruiters beschuldigen Marokkanen van stiekem hasj toedienen

Twee Qatari-springruiters verloren vorige week hun tickets voor de Olympische Spelen. Sjeik Ali Al Thani en zijn landgenoot Bassem Mohammed werden bij een dopingtest positief getest op een restproduct van het gebruik van cannabis. De tickets voor Tokyo gaan nu naar Marokko. En precies die Marokkanen zijn de schuldig aan de positieve dopingtest volgens Al Thani en Mohammed.

Beide ruiters werden positief getest op een restproduct van cannabis op het concours in Rabat, Marokko (oktober 2019). Al Thani en Mohammed zeggen zelf geen jointje te hebben opgestoken, maar dat ze er in zijn geluisd door de Marokkanen.

Shisha-lounge

In hun hotel gingen de heren naar een Shisha-lounge en zij verdenken de Marokkaanse concurrentie ervan dat zij stiekem ‘Kif’ (de Marrokaanse naam voor cannabis) in de Shisha’s hebben gestopt in plaats van Shisha-tabak. “De belangrijkste concurrent van Qatar was Marokko op deze wedstrijd en als Qatar gediskwalificeerd zou worden, zou de startplaats naar Marokko gaan”, is de redenatie van de positief geteste heren, die ook aangifte deden in Marokko.

In beroep

De startplaatsen van Qatar gingen vorige week daadwerkelijk naar Marokko. Het is nog niet bekend of de ruiters in beroep gaan bij het Hof van arbitrage voor sport (CAS) tegen de beslissing van het FEI-tribunaal.

Bron: FEI