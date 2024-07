Raf Kooremans: ‘Het is echt dankzij Jeanine Steentjes dat we hier staan’

Aangescherpte FEI-regels zorgden ervoor dat eventer Raf Kooremans en zijn Crossborder Radar Love (v. Diarado) een bijna onmogelijke to do-lijst hadden de afgelopen maanden. Vooraf dacht de voor Nederland uitkomende Belg dat het niet mogelijk was, maar het enthousiasme van eigenaresse Jeanine Steentjes zorgde ervoor dat ze er toch vol voor gingen. Met het gewenste resultaat: komend weekend staan Kooremans en ‘David’ aan de start in Versailles.

Om de Paardenkrant een week voor vertrek te woord te staan, neemt Raf even pauze van het lesgeven. Want terwijl sommige topsporters de laatste weken voor de Olympische Spelen nog maar met één ding bezig zijn, gaat het ‘normale leven’ van spring- en eventingruiter Raf Kooremans gewoon door. Het trainen van de andere paarden, de springwedstrijden en dus ook het lesgeven. Ook dochter Lieselot Kooremans, geselecteerd voor het EK pony’s, probeert de ruiter zo goed mogelijk te begeleiden. “De afgelopen periode was heel druk”, bevestigt Kooremans. “In het bedrijf, maar ook voor het paard. Maar dat hebben we gelukkig heel goed kunnen managen.”

Dankzij Jeanine Steentjes

Tussen half februari en eind juni nam de combinatie deel aan zes serieuze eventingwedstrijden: Madrid (driester kort, vijfde), Mato do Duque (driester lang, eerste), Kronenberg (driester kort, eerste), Burnham Market (vierster kort, 37e), Bicton (vierster kort, 34e) en Strzegom (vierster lang, eerste). “We hebben een plan gemaakt, in overleg met de teamdierenarts en Andrew Heffernan, en daar hebben we ons aan gehouden. David, zoals we Crossborder Radar Love thuis noemen, is superfit en kan het heel goed aan. Dat moet ook wel; alleen dan kun je vasthouden aan zo’n ambitieus plan. Dan hoef je niet te panikeren.” Hoewel de ruiter wel toegeeft dat hij zijn twijfels had in het begin. “Het is echt dankzij de eigenaresse, Jeanine Steentjes, dat wij hier staan. Zij is zo enthousiast en vond dat we het gewoon moesten proberen. ‘Ok, goed dan’, heb ik toen gezegd.”

