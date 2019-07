Regerend Olympisch kampioen Michael Jung naar testwedstrijd Tokio

Een aantal bekende namen komen aan de start op de Olympische testwedstrijd eventing in Tokio van 12 - 14 augustus. Naast regerend Olympisch kampioen Michael Jung staat ook vijfvoudig Olympiër William Fox-Pitt op de deelnemerslijst om het Equestrian Park in Baji Koen en de nieuwe Sea Forest cross country te testen.

Zestien ruiters met 22 paarden komen aan de start in Tokio, een klein maar sterk veld. Regerend kampioen Michael Jung is de blikvanger en hij rijdt Holsteiner fischerWild Wave (Water Dance xx x Acobat II) met wie hij dit jaar de 3* in Strzegom won. Jung wordt vergezeld door zijn landgenoten Peter Thomsen en Jan Matthias.

Uit Groot-Brittannië komt vijfvoudig Olympiër William Fox-Pitt over met het paard Summer at Fernhill (v. Summer at Saratoga xx). Hij is er ook om zijn leerling Kazuma Tomoto te begeleiden die de KWPN merrie Bernadette Utopia (Colandro x Odermus) onder het zadel heeft.

Daarnaast is de Britse Geogie Spence van de partij en de Australiër Andrew Hoy. De Japanners brengen hun gouden team van Asian Games aan de start en verder onder meer de ervaren Yoshiaki Oiwa met de United-zoon Bart L JRA.

Parcoursbouwer Derek Di Grazia heeft een speciale cross gebouwd voor de test event zodat iedereen een indruk krijgt van het terrein en de omstandigheden, maar geeft niets weg van de cross voor volgend jaar. Baji Koen is de locatie van de Olympische paardensportevenementen en is dezelfde als van Spelen van 1964. Het hele complex heeft een grondige renovatie ondergaan.

Bron Eventing Nation