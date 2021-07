Reservepaar Kevin McNab en KWPN’er Scuderia 1918 Don Quidam in Australische team

Na de eerste vetcheckgisteren in Tokio, waar alle Australische paarden werden goedgekeurd, is in het kamp van Australië besloten om het reservepaar Kevin McNab en Scuderia 1918 Don Quidam (v. Quidam) in het team op te nemen. Stuart Tinney en de tienjarige Leporis (v. Lasino) worden nu reserve, wat betekent dat ze niet aan de start zullen verschijnen tenzij ze een teamlid moeten vervangen dat op een bepaald moment niet meer verder kan.

“Na de goedkeuring van alle Australische teampaarden tijdens de eerste keuring vandaag, is besloten dat Leporis, gereden door Stuart Tinney, niet aan de wedstrijd zal beginnen en vervangen zal worden door Kevin McNab met Don Quidam”, staat in de verklaring die de Australische bond (EA) heeft vrijgegeven. “Op basis van het advies van de teamdierenartsen en in overleg met de ruiter is deze beslissing genomen in het belang van het paard en het team. Onder het nieuwe Olympische format worden Leporis en Stuart Tinney nu de P-wisselcombinatie.”

Omdat deze wijziging meer dan twee uur voor de start van de dressuur is doorgevoerd, krijgt het team geen wisselstraffen.

Zesde in 5* Kentucky

Kevin McNab en Don Quidam brengen een indrukwekkende schat aan ervaring naar voren, met een zesde plaats in Kentucky CCI5* dit voorjaar en een zevende plaats bij het CCI5*-debuut van het paard in Pau in 2019. EA heeft nog niet laten weten of deze ruil zal leiden tot een verandering in hun teamvolgorde, waarin McNab momenteel in het midden staat.

Bron Eventing Nation