Rixt van de Horst: ‘Fonq was er super bij en super aan’

In een interview met de KNHS vertelt Rixt van der Horst over hoe zij haar individuele proef heeft beleefd. Met een PR van 76,433% staat de para-amazone momenteel ruimschoots aan de leiding in de Grade III en lijkt een gouden medaille binnen handbereik. "Ik ben echt heel tevreden over hoe het gegaan is. We moesten als eerste Nederlander de baan in, dus dat vond ik wel even spannend. Maar Fonq was er super bij en super aan. Ik ben heel blij met onze proef."

“Overall had ik een heel goed gevoel, natuurlijk zitten er altijd wel wat dingetjes in. Maar ik was super tevreden. Het is fantastisch om hier te zijn, in één woord geweldig. Het is zo mooi hier, de sfeer, je kijkt uit op het paleis. Het is heel bijzonder, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt.”

“Het zijn mijn derde spelen, Tokyo was natuurlijk een hele aparte zo met de Covid en dan om nu in Parijs te zijn met volop publiek is echt geweldig. Om dat met iedereen te kunnen delen.”

Bron: KNHS